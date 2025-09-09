Колишні дружини Блохіна ділять квартиру легенди футболу

Олег Блохін та Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Легендарний футболіст та колишній головний тренер збірної України Олег Блохін опинився в центрі неприємної сімейної історії. Дві його колишні дружини вже майже рік не можуть домовитися про розподіл квартири.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, йдеться про гімнастку Ірину Дерюгіну, з якою Блохін прожив 21 рік і виховав доньку Ірину, а також про його другу дружину Анжелу, матір двох його доньок — Ганни та Катерини.

Ірина Дерюгіна. Фото: УНІАН

Обидві жінки претендують на одну й ту саму нерухомість. Через відсутність компромісу справа поступово виходить за рамки особистих переговорів та може бути передана до суду.

Судова перспектива

Конфлікт тягнеться вже близько року і поки що не має рішення. У разі продовження спору долю квартири доведеться визначати юристам і судовим інстанціям.

Блохін залишається однією з ключових фігур в історії українського футболу: 1975 року він виграв "Золотий м'яч", забив 211 голів у 432 матчах за "Динамо" та двічі піднімав над головою Кубок кубків. Як тренер збірної України він вивів команду до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року.

