Скандал вокруг Блохина дошел до суда

Олег Блохин и Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Легендарный футболист и бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин оказался в центре неприятной семейной истории. Две его бывшие жены уже почти год не могут договориться о разделе квартиры.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, речь идет о гимнастке Ирине Дерюгиной, с которой Блохин прожил 21 год и воспитал дочь Ирину, а также о его второй жене Анжеле, матери двух его дочерей — Анны и Екатерины.

Реклама

Читайте также:

Ирина Дерюгина. Фото: УНИАН

Обе женщины претендуют на одну и ту же недвижимость. Из-за отсутствия компромисса дело постепенно выходит за рамки личных переговоров и может быть передано в суд.

Судебная перспектива

Конфликт тянется уже около года и пока не имеет решения. В случае продолжения спора судьбу квартиры придётся определять юристам и судебным инстанциям.

Блохин остаётся одной из ключевых фигур в истории украинского футбола: в 1975 году он выиграл "Золотой мяч", забил 211 голов в 432 матчах за "Динамо" и дважды поднимал над головой Кубок кубков. Как тренер сборной Украины он вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года.

Напомним, главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо устроил вторую потасовку с футболистами за несколько дней.

Форвард сборной Украины Артем Довбик сумел убедить нового тренера "Ромы" в своей пользе для команды и получит второй шанс.