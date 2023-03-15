Альвіна Царенко шантажує ексфутболіста Динамо заради опіки над дитиною

Колишня ексфутболіста "Динамо" шантажує зливом його непристойних фото: деталі скандалу
Колишній футболіст київського "Динамо" Беньямін Вербіч відреагував на посаду Альвіни Царенко, з якою у нього довго були стосунки під час перебування у Києві.
Дівчина почала шантажувати футболіста, про що він розповів на своїй сторінці в Instagram.
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29-річний словенський вінгер грецького "Панатінаїкоса" був змушений прокоментувати скандал, який Альвіна Царенко порушила у соціальних мережах. Дівчина стверджує, що має фотографії з Вербичем, який позує в нічному клубі з трансгендером.
Деталі скандалу
У Беньяміна Вербича та Альвіни Царенко є спільна дитина. Проте вони перестали бути парою невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Спочатку Вербич та Царенко переїхали до Європи, потім їхні стосунки припинилися. Альвіна почала зустрічатися з іншим футболістом. Вона скаржилася, що Вербич через суд намагається відібрати у неї дитину.
"Прошу вибачення, що турбую вас цим усім сміттям від Альвіни Царенко, але відчуваю, що маю зробити це, адже ця брехня, яка стосується мого особистого життя, йде від неї з метою вплинути на грецьке правосуддя, яке очікує на розгляд петиції про опіку над моїм сином та рішення з цього приводу.
Хоча це нікого не стосується, але зазначу, що я натурал. Я визначаю себе гетеросексуалом, у мене ніколи не було сексуальних чи романтичних стосунків із чоловіками, чи трансгендерами.
Альвіна прифотошопила пеніс до фото моєї колишньої дівчини Ліллі й тепер стверджує, що я ходив у клуб із двома трансгендерами. Цього разу це моя двоюрідна сестра Єрнея та її подруга Катя зі Словенії.
Якби ментальний стан здоров'я мого сина не стояв на коні, то знаю, що це була б низькопробна комедія.
Альвіна також притягується до відповідальності за її наклеп, який є свого роду помстою для неї. Знайте, що окрім її очевидних "якостей", Альвіна Царенко також непереборна брехуха", — написав Беньямін Вербич.
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