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Бывшая экс-футболиста "Динамо" шантажирует сливом его непристойных фото: детали скандала

15 марта 2023 17:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Альвина Царенко шантажирует экс-футболиста Динамо ради опеки над ребенком
Футболист и модель продолжают ссориться из-за общего ребенка
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист киевского "Динамо" Беньямин Вербич отреагировал на пост Альвины Царенко, с которой у него долго были отношения во время пребывания в Киеве.

Девушка начала шантажировать футболиста, о чем он рассказал на своей странице в Instagram

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29-летний словенский вингер греческого "Панатинаикоса" был вынужден прокомментировать скандал, который Альвина Царенко подняла в социальных сетях. Девушка утверждает, что у нее есть фотографии с Вербичем, который позирует в ночном клубе с трансгендером. 

Альвина Царенко шантажирует Беньямина Вербича

Детали скандала

У Беньямина Вербича и Альвины Царенко есть общий ребенок. Однако они перестали быть парой вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала Вербич и Царенко переехали в Европу, затем их отношения прекратились. Альвина начала встречаться с другим футболистом. Она жаловалась, что Вербич через суд пытается отобрать у нее ребенка. 

Беньямин Вербич Instagram

"Прошу прощения, что беспокою вас этим всем мусором от Альвины Царенко, но чувствую, что должен сделать это, ведь эта ложь, которая касается моей личной жизни, идет от нее с целью повлиять на греческое правосудие, ожидающее рассмотрения петиции об опеке над моим сыном и решение по этому поводу. 

Хотя это никого не касается, но отмечу, что я натурал. Я определяю себя гетеросексуалом, у меня никогда не было сексуальных или романтических отношений с мужчинами или трансгендерами.

Альвина прифотошопила пенис к фото моей бывшей девушки Лилли и теперь утверждает, что я ходил в клуб с двумя трансгендерами. На этот раз это моя двоюродная сестра Ернея и ее подруга Катя из Словении.

Если бы ментальное состояние здоровья моего сына не стояло на кону, то знаю, что это была бы низкопробная комедия. 

Альвина также привлекается к ответственности за ее клевету, которая является своего рода местью для нее. Знайте, что кроме ее очевидных "качеств", Альвина Царенко также непреодолимая лгунья", — написал Беньямин Вербич. 

Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира. 

А главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал замену Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Лейпцигом". Между футболистом и наставником возникло недопонимание. 

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