Колишній боєць UFC Суман Мохтарян загинув унаслідок стрілянини

Сумам Мохтарян (ліворуч) під час бою. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

У середу, 8 жовтня, в передмісті Сіднея сталася трагедія. Колишній боєць UFC Суман Мохтарян загинув унаслідок нападу невідомого, який відкрив по ньому стрілянину просто на вулиці.

Чоловік отримав смертельні поранення до приїзду швидкої допомоги, повідомляє Combat Buzz.

Реклама

Читайте також:

За даними поліції, нападник під'їхав на червоній Audi, зробив кілька пострілів та зник. Через деякий час автомобіль було знайдено на сусідній вулиці спаленим. Слідство розглядає версію замовного нападу, проте поки що не повідомляє деталей про можливі мотиви або підозрюваних.

Що відомо про Мохтаряна

Місцеві жителі розповіли, що почули серію пострілів і побачили чоловіка, який лежав на дорозі. На місце одразу прибули поліцейські та медики, але життя спортсмена врятувати не вдалося. Вбивця встиг втекти до прибуття правоохоронців.

Суман Мохтарян раніше вже ставав метою нападу. У лютому 2024 року на нього було скоєно замах. Тоді зловмисник, який видав себе за кур'єра, також відкрив вогонь, але спортсмен вижив. Розслідування того епізоду досі залишається незавершеним.

Мохтарян відомий своїми виступами у змішаних єдиноборствах. За кар'єру він провів десять поєдинків, здобувши вісім перемог та двічі поступившись. В UFC він виходив у октагон двічі, але обидва бої завершилися поразками. Після завершення кар'єри займався тренерською діяльністю та жив у Сіднеї.

Нагадаємо, англійська Прем'єр-ліга наприкінці сезону може втратити одну з головних зірок останнього десятиліття.

У "Манчестер Юнайтед" спростували інформацію про вилучення Рубена Аморіма та назвали причину такого рішення.