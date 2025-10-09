Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишній боєць UFC загинув внаслідок збройного нападу

Колишній боєць UFC загинув внаслідок збройного нападу

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 13:45
Колишній боєць UFC Суман Мохтарян загинув унаслідок стрілянини
Сумам Мохтарян (ліворуч) під час бою. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

У середу, 8 жовтня, в передмісті Сіднея сталася трагедія. Колишній боєць UFC Суман Мохтарян загинув унаслідок нападу невідомого, який відкрив по ньому стрілянину просто на вулиці.

Чоловік отримав смертельні поранення до приїзду швидкої допомоги, повідомляє Combat Buzz.

Реклама
Читайте також:

За даними поліції, нападник під'їхав на червоній Audi, зробив кілька пострілів та зник. Через деякий час автомобіль було знайдено на сусідній вулиці спаленим. Слідство розглядає версію замовного нападу, проте поки що не повідомляє деталей про можливі мотиви або підозрюваних.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Combat Buzz (@combatbuzz)

Що відомо про Мохтаряна

Місцеві жителі розповіли, що почули серію пострілів і побачили чоловіка, який лежав на дорозі. На місце одразу прибули поліцейські та медики, але життя спортсмена врятувати не вдалося. Вбивця встиг втекти до прибуття правоохоронців.

Суман Мохтарян раніше вже ставав метою нападу. У лютому 2024 року на нього було скоєно замах. Тоді зловмисник, який видав себе за кур'єра, також відкрив вогонь, але спортсмен вижив. Розслідування того епізоду досі залишається незавершеним.

Мохтарян відомий своїми виступами у змішаних єдиноборствах. За кар'єру він провів десять поєдинків, здобувши вісім перемог та двічі поступившись. В UFC він виходив у октагон двічі, але обидва бої завершилися поразками. Після завершення кар'єри займався тренерською діяльністю та жив у Сіднеї.

Нагадаємо, англійська Прем'єр-ліга наприкінці сезону може втратити одну з головних зірок останнього десятиліття.

У "Манчестер Юнайтед" спростували інформацію про вилучення Рубена Аморіма та назвали причину такого рішення.

спорт Австралія ММА UFC Сумам Мохтарян
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації