Італійська спортсменка Феррарі загинула дорогою до школи

Зірка спорту з Італії загинула під колесами цементовоза
Юна п'ятнадцятирічна фігуристка Матильда Феррарі з комуни Джустіно загинула в ранковій дорожній пригоді.
Дівчина перетинала дорогу, щоб дістатися до автобусної зупинки перед школою, коли на неї наїхав великовантажний цементовоз, повідомляє Il Fatto Quotidiano.
Інцидент стався приблизно о 7:15 ранку за місцевим часом на Станційній дорозі 239 у Валь Рендена, неподалік від населеного пункту Джустіно. Можливо, Феррарі поспішила, оскільки автобус очікувався скоро, і вже переходила пішохідним переходом із друзями.
Деталі трагедії
Доленосний момент: водій вантажівки отримав зелений сигнал, але не встиг зупинитися. Прибулі на місце медики та пожежники реанімували дівчину, але травми виявилися занадто серйозними, і врятувати її не вдалося.
Матильда у 2024 стала бронзовою медалісткою Кубка Італії. Її сім'я, тренери та однокласники шоковані трагедією, місцева влада висловила глибокі співчуття.
