Головна Спорт Зірка спорту з Італії загинула під колесами цементовоза

Зірка спорту з Італії загинула під колесами цементовоза

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 13:05
Італійська спортсменка Феррарі загинула дорогою до школи
Матильда Феррарі під час виступу. Фото: instagram.com/fotografomarcogualtieri/

Юна п'ятнадцятирічна фігуристка Матильда Феррарі з комуни Джустіно загинула в ранковій дорожній пригоді.

Дівчина перетинала дорогу, щоб дістатися до автобусної зупинки перед школою, коли на неї наїхав великовантажний цементовоз, повідомляє Il Fatto Quotidiano.

Читайте також:

Інцидент стався приблизно о 7:15 ранку за місцевим часом на Станційній дорозі 239 у Валь Рендена, неподалік від населеного пункту Джустіно. Можливо, Феррарі поспішила, оскільки автобус очікувався скоро, і вже переходила пішохідним переходом із друзями.

Матильда Феррари
Фігуристка Матильда Феррарі. Фото: instagram.com/mauriziofugatti/

Деталі трагедії

Доленосний момент: водій вантажівки отримав зелений сигнал, але не встиг зупинитися. Прибулі на місце медики та пожежники реанімували дівчину, але травми виявилися занадто серйозними, і врятувати її не вдалося.

Матильда у 2024 стала бронзовою медалісткою Кубка Італії. Її сім'я, тренери та однокласники шоковані трагедією, місцева влада висловила глибокі співчуття.

ДТП трагедія Італія спорт Фігурне катання
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
