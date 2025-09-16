Итальянская спортсменка Феррари погибла по пути в школу

Матильда Феррари во время выступления. Фото: instagram.com/fotografomarcogualtieri/

Юная пятнадцатилетняя фигуристка Матильда Феррари из коммуны Джустино погибла в утреннем дорожном происшествии.

Девушка пересекала дорогу, чтобы добраться до автобусной остановки перед школой, когда на нее наехал большегрузный цементовоз, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Инцидент произошел примерно в 7:15 утра местного времени на Станционной дороге 239 в Валь Рендена, неподалеку от населенного пункта Джустино. Возможно, Феррари поспешила, так как автобус ожидался скоро, и уже переходила по пешеходному переходу с друзьями.

Фигуристка Матильда Феррари. Фото: instagram.com/mauriziofugatti/

Детали трагедии

Судьбоносный момент: водитель грузовика получил зеленый сигнал, но не успел остановиться. Прибывшие на место медики и пожарные реанимировали девушку, но травмы оказались слишком серьезными, и спасти ее не удалось.

Матильда в 2024 стала бронзовой медалисткой Кубка Италии. Ее семья, тренеры и одноклассники шокированы трагедией, местные власти выразили глубокие соболезнования.

