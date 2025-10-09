Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бывший боец UFC погиб в результате вооруженного нападения

Бывший боец UFC погиб в результате вооруженного нападения

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 13:45
Бывший боец UFC Суман Мохтарян погиб в результате стрельбы
Сумам Мохтарян (слева) во время боя. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В среду, 8 октября, в пригороде Сиднея произошла трагедия. Бывший боец UFC Суман Мохтарян погиб в результате нападения неизвестного, который открыл по нему стрельбу прямо на улице.

Мужчина получил смертельные ранения до приезда скорой помощи, сообщает Combat Buzz.

Реклама
Читайте также:

По данным полиции, нападавший подъехал на красной Audi, сделал несколько выстрелов и скрылся. Спустя некоторое время автомобиль был найден на соседней улице сожжённым. Следствие рассматривает версию заказного нападения, однако пока не сообщает деталей о возможных мотивах или подозреваемых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Combat Buzz (@combatbuzz)

Что известно о Мохтаряне

Местные жители рассказали, что услышали серию выстрелов и увидели мужчину, лежащего на дороге. На место сразу прибыли полицейские и медики, но жизнь спортсмена спасти не удалось. Убийца успел скрыться до прибытия правоохранителей.

Суман Мохтарян ранее уже становился целью нападения. В феврале 2024 года на него было совершено покушение. Тогда злоумышленник, выдавший себя за курьера, также открыл огонь, но спортсмен выжил. Расследование того эпизода до сих пор остается незавершенным.

Мохтарян известен своими выступлениями в смешанных единоборствах. За карьеру он провел десять поединков, одержав восемь побед и дважды уступив. В UFC он выходил в октагон дважды, но оба боя завершились поражениями. После завершения карьеры занимался тренерской деятельностью и жил в Сиднее. 

Напомним, английская Премьер-лига в конце сезона может потерять одну из главных звезд последнего десятилетия. 

В "Манчестер Юнайтед" опровергли информацию об удалении Рубена Аморима и назвали причину такого решения. 

спорт Австралия ММА UFC Сумам Мохтарян
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации