Бывший боец UFC Суман Мохтарян погиб в результате стрельбы

Сумам Мохтарян (слева) во время боя. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В среду, 8 октября, в пригороде Сиднея произошла трагедия. Бывший боец UFC Суман Мохтарян погиб в результате нападения неизвестного, который открыл по нему стрельбу прямо на улице.

Мужчина получил смертельные ранения до приезда скорой помощи, сообщает Combat Buzz.

По данным полиции, нападавший подъехал на красной Audi, сделал несколько выстрелов и скрылся. Спустя некоторое время автомобиль был найден на соседней улице сожжённым. Следствие рассматривает версию заказного нападения, однако пока не сообщает деталей о возможных мотивах или подозреваемых.

Что известно о Мохтаряне

Местные жители рассказали, что услышали серию выстрелов и увидели мужчину, лежащего на дороге. На место сразу прибыли полицейские и медики, но жизнь спортсмена спасти не удалось. Убийца успел скрыться до прибытия правоохранителей.

Суман Мохтарян ранее уже становился целью нападения. В феврале 2024 года на него было совершено покушение. Тогда злоумышленник, выдавший себя за курьера, также открыл огонь, но спортсмен выжил. Расследование того эпизода до сих пор остается незавершенным.

Мохтарян известен своими выступлениями в смешанных единоборствах. За карьеру он провел десять поединков, одержав восемь побед и дважды уступив. В UFC он выходил в октагон дважды, но оба боя завершились поражениями. После завершения карьеры занимался тренерской деятельностью и жил в Сиднее.

