Головна Спорт Колишній гравець Шахтаря не зміг зіграти важливий матч у ЛЧ

Колишній гравець Шахтаря не зміг зіграти важливий матч у ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 10:44
Чому Манор Соломон відмовився від матчу ЛЧ з Ювентусом
Манор Соломон (праворуч) під час матчу. Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

У другому турі Ліги чемпіонів "Вільярреал" та "Ювентус" зіграли внічию 2:2. Іспанці вийшли вперед зусиллями Жоржа Мікаутадзе, але в другому таймі туринці перехопили ініціативу.

Спочатку Федеріко Гатті ефектним ударом зрівняв рахунок, а потім Франсіско Консейсан вивів гостей уперед, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Здавалося, "Ювентус" відвезе три очки, проте на 90-й хвилині Ренато Вейга головою замкнув подачу з кутового та врятував "жовтий підводний човен" від поразки.

Манор Соломон
Манор Соломон (праворуч) у матчі за збірну Ізраїлю. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Соломон не потрапив до заявки на матч

Головним сюрпризом для вболівальників стала відсутність у складі ізраїльського вінгера Манора Соломона. Гравець "Вільярреала" не вийшов на поле не через травму і не за рішенням тренера. Причина виявилася в релігійному календарі. Цього дня відбувався Йом Кіпур, одне з найсвященніших свят в іудаїзмі, і футболіст вирішив присвятити його посту і молитві.

Що означає Йом Кіпур

Це день спокути покаяння, який супроводжується суворим постом, молитвами та відмовою від будь-якої роботи або розваг. Цього дня юдеї не їдять, не п'ють, не займаються спортом і навіть намагаються уникати будь-яких мирських справ. Для Соломона участь у матчі суперечила б приписам, тому він свідомо обрав віру вище за футбольні зобов'язання.

Реакція клубу та наслідки

У "Вільярреалі" з розумінням поставилися до позиції гравця, хоча втрати в атаці були відчутні. Соломон міг посилити гру з лави та додати варіативності в атаці, чого не вистачало команді в низці моментів. Однак клуб підкреслив, що поважає вибір футболіста та цінує його відданість як професіоналу, так і людині з глибокими переконаннями.

Нагадаємо, ми детально розповіли про дружину Іллі Забарного, який став героєм матчу ЛЧ між "Барселоною" та "ПСЖ".

У київському "Динамо" пояснили, що буде з молодим півзахисником Володимиром Бражком у найближчому майбутньому.

спорт футбол Ліга чемпіонів Ювентус Вільярреал Манор Соломон
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
