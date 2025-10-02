Видео
Главная Спорт Бывший игрок Шахтера не смог сыграть важный матч в ЛЧ

Бывший игрок Шахтера не смог сыграть важный матч в ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 10:44
Почему Манор Соломон отказался от матча ЛЧ с Ювентусом
Манор Соломон (справа) во время матча. Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

Во втором туре Лиги чемпионов "Вильярреал" и "Ювентус" сыграли вничью 2:2. Испанцы вышли вперед усилиями Жоржа Микаутадзе, но во втором тайме туринцы перехватили инициативу.

Сначала Федерико Гатти эффектным ударом сравнял счет, а затем Франсиско Консейсан вывел гостей вперед, сообщает портал Новини.LIVE.

Казалось, "Ювентус" увезет три очка, однако на 90-й минуте Ренато Вейга головой замкнул подачу с углового и спас "желтую подводную лодку" от поражения.

Манор Соломон
Манор Соломон (справа) в матче за сборную Израиля. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Соломон не попал в заявку на матч

Главным сюрпризом для болельщиков стало отсутствие в составе израильского вингера Манора Соломона. Игрок "Вильярреала" не вышел на поле не из-за травмы и не по решению тренера. Причина оказалась в религиозном календаре. В этот день проходил Йом Кипур, один из самых священных праздников в иудаизме, и футболист принял решение посвятить его посту и молитве.

Что означает Йом Кипур

Это день искупления и покаяния, который сопровождается строгим постом, молитвами и отказом от любой работы или развлечений. В этот день иудеи не едят, не пьют, не занимаются спортом и даже стараются избегать любых мирских дел. Для Соломона участие в матче противоречило бы предписаниям, поэтому он сознательно выбрал веру выше футбольных обязательств.

Реакция клуба и последствия

В "Вильярреале" с пониманием отнеслись к позиции игрока, хотя потери в атаке были ощутимы. Соломон мог усилить игру со скамейки и добавить вариативности в атаке, чего не хватало команде в ряде моментов. Однако клуб подчеркнул, что уважает выбор футболиста и ценит его преданность как профессионалу, так и человеку с глубокими убеждениями.

Напомним, мы подробно рассказали о жене Ильи Забарного, который стал героем матча ЛЧ между "Барселоной" и "ПСЖ". 

В киевском "Динамо" объяснили, что будет с молодым полузащитником Владимиром Бражко в ближайшем будущем. 

