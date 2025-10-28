Красюк вважає, що Усику пора на пенсію і не варто битися з Вордлі

Колишній промоутер Усика закликав його піти з боксу
Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу Олександра Усика поділився своєю думкою про потенційний поєдинок українця з тимчасовим чемпіоном WBO Фабіо Вордлі.
Олександр Красюк зазначив, що, попри спортивний інтерес до можливого бою, раціональних причин для його проведення немає, повідомляє Boxing King Media.
За словами функціонера, Олександр Усик уже довів усе, що можна в професійному боксі, і кожен наступний поєдинок несе тільки ризик втратити легендарний статус. Красюк наголосив, що українець досяг вершини спорту, а фінансова мотивація в такому випадку не є вирішальною.
Чому Красюк радить Усику завершити кар'єру
Промоутер нагадав, що навіть великі гроші не компенсують можливі репутаційні втрати в разі поразки. За його словами, спортсмен повинен сам відчувати момент, коли час зупинитися та зберегти свою спадщину в історії боксу.
"Я публічно висловлюю свою позицію: я хочу, щоб Усик якомога швидше пішов на пенсію. Навіть бій із Дюбуа викликав у мене сумніви, але він мав сенс заради історії. А ось із Вордлі — ні. Якщо тільки не станеться диво і хтось не принесе на ринг 50 млн доларів, тоді, можливо, варто подумати. Але інакше навіщо ризикувати всім, що він завоював за ці 13 років?" — заявив Красюк.
На цей час Олександр Усик залишається абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (WBA, WBO, IBF, IBO), не програвши жодного бою в професійній кар'єрі. Його рекорд — 24 перемоги, з них 15 нокаутом.
