Красюк считает, что Усику пора на пенсию и не стоит биться с Уордли

Александр Усик на встрече с бойцами Нацгвардии. Фото: instagram.com/liut.npu/

Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира Александра Усика поделился своим мнением о потенциальном поединке украинца с временным чемпионом WBO Фабио Уордли.

Александр Красюк отметил, что, несмотря на спортивный интерес к возможному бою, рациональных причин для его проведения нет, сообщает Boxing King Media.

Реклама

Читайте также:

По словам функционера, Александр Усик уже доказал все, что можно в профессиональном боксе, и каждый следующий поединок несет только риск потерять легендарный статус. Красюк подчеркнул, что украинец достиг вершины спорта, а финансовая мотивация в данном случае не является решающей.

Фабио Уордли после победы над Джозефом Паркером. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Почему Красюк советует Усику завершить карьеру

Промоутер напомнил, что даже крупные деньги не компенсируют возможные репутационные потери в случае поражения. По его словам, спортсмен должен сам чувствовать момент, когда пора остановиться и сохранить свое наследие в истории бокса.

"Я публично выражаю свою позицию: я хочу, чтобы Усик как можно скорее ушёл на пенсию. Даже бой с Дюбуа вызывал у меня сомнения, но он имел смысл ради истории. А вот с Уордли — нет. Если только не произойдет чудо и кто-то не принесет на ринг 50 млн долларов, тогда, может быть, стоит подумать. Но иначе зачем рисковать всем, что он завоевал за эти 13 лет?" — заявил Красюк.

На данный момент Александр Усик остается абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (WBA, WBO, IBF, IBO), не проиграв ни одного боя в профессиональной карьере. Его рекорд — 24 победы, из них 15 нокаутом.

Напомним, известный футболист Криштиану Роналду удивил вариантом для продолжения карьеры.

А Артему Милевскому пришлось попросить помощь после курьезного случая в центре Киева.