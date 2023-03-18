Колишній тренер Динамо розкритикував роботу Луческу у команді

Команда Мірчі Луческу провалила поточний сезон

Білоруський тренер Олександр Хацкевич поділився думкою про методи роботи та досягнення у київському "Динамо" Мірчі Луческу.

Колишній тренер "біло-синіх" заявив, що столична команда повністю провалила сезон, повідомляє FanDay.

Олександр Хацкевич виступав як гравець у "Динамо" з 1996-го по 2024-й роки. Пізніше він став головним тренером "біло-синіх" і працював у клубі з 2010-го по 2013-й та з 2017-го по 2019 роки.

Причини критики Луческу

Білоруський фахівець категорично незадоволений результатами роботи Мірчі Луческу цього сезону. Хацкевич не готовий виправдовувати румунського фахівця за провал у єврокубках.

"Динамо" зовсім нічого не вдалося цього сезону. Головним завданням команди був вихід із групи у Лізі Європи, але там кияни відверто розчарували. Адже квартет у них був не найсильніший. Результат відповідає якості гри", — розповів Олександр Хацкевич.

"Продаж футболістів — не виправдання"

Тренер не вважає виправданням словами Мірчі Луческу про те, що з "Динамо" за рік пішло 11 футболістів. Хацкевич нагадав, що за нього склалася аналогічна ситуація.

"Але ми своє завдання у єврокубках вирішували й з молодими хлопцями: виходили з групи, проходили перший етап плей-офф. Луческу має дати результат, адже він є головним тренером команди. Йому діставалися всі лаври, коли "Динамо" виграло чемпіонат України. Зараз у нього залишилися практично ті ж футболісти, вони ж не раптово пішли. Але якість і результат зовсім інші", — заявив Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, французький "Марсель" ухвалив важливе рішення про майбутнє Руслана Маліновського. У клубі оцінили рівень виступів українського футболіста.

Мадридський "Реал" вирішив змінити тренера. Стало відомо, хто очолить команду після звільнення Карло Анчелотті.