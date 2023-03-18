Бывший тренер Динамо раскритиковал работу Луческу в команде

Команда Мирчи Луческу провалила текущий сезон

Белорусский тренер Александр Хацкевич поделился мнением о методах работы и достижениях в киевском "Динамо" Мирчи Луческу.

Бывший тренер "бело-синих" заявил, что столичная команда полностью провалила сезон, сообщает FanDay.

Александр Хацкевич выступал в качестве игрока в "Динамо" с 1996-го по 2024-й годы. Позже он стал главным тренером "бело-синих" и работал в клубе с 2010-го по 2013-й и с 2017-го по 2019-й годы.

Причины для критики Луческу

Белорусский специалист категорически недоволен результатами работы Мирчи Луческу в текущем сезоне. Хацкевич не готов оправдывать румынского специалиста за провал в еврокубках.

"Динамо" совершенно ничего не удалось в этом сезоне. Главной задачей команды был выход из группы в Лиге Европы, но там киевляне откровенно разочаровали. А ведь квартет у них был не самый сильный. Результат соответствует качеству игры", — рассказал Александр Хацкевич.

"Уход футболистов — не оправдание"

Тренер не считает оправданием словам Мирчи Луческу о том, то из "Динамо" за год ушло 11 футболистов. Хацкевич напомнил, что при нем сложилась аналогичная ситуация.

"Но мы свою задачу в еврокубках решали и с молодыми ребятами: выходили из группы, проходили первый этап плей-офф. Луческу должен дать результат, ведь он является главным тренером команды. Ему доставались все лавры, когда "Динамо" выиграло чемпионат Украины. Сейчас у него остались практически те же футболисты, они же не в один момент ушли. Но качество и результат совершенно другие", — заявил Александр Хацкевич.

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