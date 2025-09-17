Де Дзербі звинуватив суддів у поразці Марселя від Реала

Колишній тренер Шахтаря розкритикував суддівство в матчі з Реалом
Матч першого туру Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" та французьким "Марселем" закінчився перемогою іспанців із рахунком 2:1, проте розмов після фінального свистка виявилося не менше, ніж подій на полі.
Особливу увагу привернули рішення арбітра, які мали серйозний вплив на хід гри, повідомляє Фабріціо Романо.
Один із ключових епізодів викликав подив у французької сторони. Йдеться про призначений пенальті, який, на думку багатьох фахівців, можна було трактувати інакше. У той момент гра залишалася напруженою, і будь-яке рішення судді могло стати визначальним.
Головний тренер "Марселя" Роберто Де Дзербі після матчу не приховував свого невдоволення. Італійський фахівець визнав, що команда заслуговувала на більше, але опинилася в ситуації, коли суддівські рішення стали вирішальним фактором.
Де Дзербі розкритикував суддівство
Футболісти "Марселя" боролися до кінця, проте поступилися мадридцям, які змогли реалізувати свої моменти. Водночас обговорення спірних епізодів не вщухають і продовжують розділяти вболівальників та експертів.
"Я не можу погодитися з тим, як трактувалися ключові епізоди. Другий пенальті повністю змінив гру та позбавив нас шансів. Це не виправдання, але результат безпосередньо залежить від подібних рішень. Ми повинні бути сильнішими, але футбол вимагає справедливості", — повідомив Роберто Де Дзербі.
Нагадаємо, відомий український футболіст Артур Рудько спробував незаконно виїхати з України.
Стали відомі деталі затримання Артура Рудька під час перетину кордону, а також причини дій футболіста.
Читайте Новини.LIVE!