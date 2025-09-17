Де Дзерби обвинил судей в поражении Марселя от Реала

Тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби. Фото: Reuters/Juan Medina

Матч первого тура Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и французским "Марселем" закончился победой испанцев со счетом 2:1, однако разговоров после финального свистка оказалось не меньше, чем событий на поле.

Особое внимание привлекли решения арбитра, которые оказали серьезное влияние на ход игры, сообщает Фабрицио Романо.

Один из ключевых эпизодов вызвал недоумение у французской стороны. Речь идет о назначенном пенальти, который, по мнению многих специалистов, можно было трактовать иначе. В тот момент игра оставалась напряженной, и любое решение судьи могло стать определяющим.

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби после матча не скрывал своего недовольства. Итальянский специалист счел, что команда заслуживала большего, но оказалась в ситуации, когда судейские решения стали решающим фактором.

Судейская работа на матче "Реала" с "Марселем". Фото: Reuters/Juan Medina

Де Дзерби раскритиковал судейство

Футболисты "Марселя" боролись до конца, однако уступили мадридцам, которые смогли реализовать свои моменты. В то же время обсуждения спорных эпизодов не утихают и продолжают разделять болельщиков и экспертов.

"Я не могу согласиться с тем, как трактовались ключевые эпизоды. Второй пенальти полностью изменил игру и лишил нас шансов. Это не оправдание, но результат напрямую зависит от подобных решений. Мы должны быть сильнее, но футбол требует справедливости", — сообщил Роберто Де Дзерби.

