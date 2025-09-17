Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бывший тренер Шахтера раскритиковал судейство в матче с Реалом

Бывший тренер Шахтера раскритиковал судейство в матче с Реалом

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:35
Де Дзерби обвинил судей в поражении Марселя от Реала
Тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби. Фото: Reuters/Juan Medina

Матч первого тура Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и французским "Марселем" закончился победой испанцев со счетом 2:1, однако разговоров после финального свистка оказалось не меньше, чем событий на поле.

Особое внимание привлекли решения арбитра, которые оказали серьезное влияние на ход игры, сообщает Фабрицио Романо.

Реклама
Читайте также:

Один из ключевых эпизодов вызвал недоумение у французской стороны. Речь идет о назначенном пенальти, который, по мнению многих специалистов, можно было трактовать иначе. В тот момент игра оставалась напряженной, и любое решение судьи могло стать определяющим. 

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби после матча не скрывал своего недовольства. Итальянский специалист счел, что команда заслуживала большего, но оказалась в ситуации, когда судейские решения стали решающим фактором. 

Реал Мадрид
Судейская работа на матче "Реала" с "Марселем". Фото: Reuters/Juan Medina

Де Дзерби раскритиковал судейство

Футболисты "Марселя" боролись до конца, однако уступили мадридцам, которые смогли реализовать свои моменты. В то же время обсуждения спорных эпизодов не утихают и продолжают разделять болельщиков и экспертов.

"Я не могу согласиться с тем, как трактовались ключевые эпизоды. Второй пенальти полностью изменил игру и лишил нас шансов. Это не оправдание, но результат напрямую зависит от подобных решений. Мы должны быть сильнее, но футбол требует справедливости", — сообщил Роберто Де Дзерби.

Напомним, известный украинский футболист Артур Рудько попытался незаконно выехать из Украины. 

Стали известны детали задержания Артура Рудько во время пересечения границы, а также причины действий футболиста. 

спорт футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Роберто Де Дзерби Марсель
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации