Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишнього футболіста Дніпра та Кривбасу було знайдено мертвим

Колишнього футболіста Дніпра та Кривбасу було знайдено мертвим

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:40
Ексфорварда Дніпра та Кривбасу знайдено мертвим у себе вдома
Бека Гоцирідзе (ліворуч) святкує гол у складі збірної Греції. Фото: Nick Potts - PA Images/PA Images via Getty Images

Несподівано пішов із життя колишній нападник українських клубів "Дніпро" та "Кривбас" Бека Гоцирідзе. Йому було 37 років.

Футболіста виявили мертвим у власному будинку, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на грузинське агентство GHN.

Реклама
Читайте також:

Причину смерті Беки Гоцирідзе офіційно не називають. У різні роки цей футболіст вважався одним із найперспективніших грузинських форвардів, а його перехід до "Дніпра" в січні 2009 року з клубу "Зестафоні" обійшовся українській стороні в один мільйон євро.

Ким був Бека Гоцирідзе

За основну команду "Дніпра" нападник провів три матчі, а 2010 року виступав на правах оренди за "Кривбас". У 2013 році він офіційно залишив дніпровський клуб, а завершив професійну кар'єру у 2017-му після кількох сезонів у грузинських командах. У складі національної збірної Грузії Гоцирідзе зіграв 12 матчів та відзначився одним забитим м'ячем.

Серйозним випробуванням у його кар'єрі стала аварія 2009 року на батьківщині, після якої спортсмен переніс операцію з видалення селезінки і майже рік відновлювався. Цей епізод помітно вплинув на подальший шлях форварда, проте він зумів повернутися у футбол та продовжити виступи на професійному рівні.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик назвав причину відмови від зйомок у фільмі голлівудського актора Сильвестра Сталлоне.

Англійський "Ліверпуль" домовився про контракт Хабі Алонсо попри провал тренера в "Реалі".

спорт футбол Дніпро Кривбасс Збірна Грузії з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації