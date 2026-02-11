Ексфорварда Дніпра та Кривбасу знайдено мертвим у себе вдома

Бека Гоцирідзе (ліворуч) святкує гол у складі збірної Греції. Фото: Nick Potts - PA Images/PA Images via Getty Images

Несподівано пішов із життя колишній нападник українських клубів "Дніпро" та "Кривбас" Бека Гоцирідзе. Йому було 37 років.

Футболіста виявили мертвим у власному будинку, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на грузинське агентство GHN.

Причину смерті Беки Гоцирідзе офіційно не називають. У різні роки цей футболіст вважався одним із найперспективніших грузинських форвардів, а його перехід до "Дніпра" в січні 2009 року з клубу "Зестафоні" обійшовся українській стороні в один мільйон євро.

Ким був Бека Гоцирідзе

За основну команду "Дніпра" нападник провів три матчі, а 2010 року виступав на правах оренди за "Кривбас". У 2013 році він офіційно залишив дніпровський клуб, а завершив професійну кар'єру у 2017-му після кількох сезонів у грузинських командах. У складі національної збірної Грузії Гоцирідзе зіграв 12 матчів та відзначився одним забитим м'ячем.

Серйозним випробуванням у його кар'єрі стала аварія 2009 року на батьківщині, після якої спортсмен переніс операцію з видалення селезінки і майже рік відновлювався. Цей епізод помітно вплинув на подальший шлях форварда, проте він зумів повернутися у футбол та продовжити виступи на професійному рівні.

