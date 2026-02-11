Видео
Україна
Главная Спорт Бывший футболист Днепра и Кривбасса был найден мертвым

Бывший футболист Днепра и Кривбасса был найден мертвым

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:40
Экс-форвард Днепра и Кривбасса найден мертвым у себя дома
Бека Гоциридзе (слева) празднует гол в составе сборной Греции. Фото: Nick Potts - PA Images/PA Images via Getty Images

Неожиданно ушел из жизни бывший нападающий украинских клубов "Днепр" и "Кривбасс" Бека Гоциридзе. Ему было 37 лет.

Футболиста обнаружили мертвым в собственном доме, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на грузинское агентство GHN.

Читайте также:

Причина смерти Беки Гоциридзе официально не называется. В разные годы этот футболист считался одним из перспективных грузинских форвардов, а его переход в "Днепр" в январе 2009 года из клуба "Зестафони" обошелся украинской стороне в один миллион евро.

Кем был Бека Гоциридзе 

За основную команду "Днепра" нападающий провел три матча, а в 2010 году выступал на правах аренды за "Кривбасс". В 2013 году он официально покинул днепровский клуб, а завершил профессиональную карьеру в 2017-м после нескольких сезонов в грузинских командах. В составе национальной сборной Грузии Гоциридзе сыграл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

Серьезным испытанием в его карьере стала авария в 2009 году на родине, после которой спортсмен перенес операцию по удалению селезенки и почти год восстанавливался. Этот эпизод заметно повлиял на дальнейший путь форварда, однако он сумел вернуться в футбол и продолжить выступления на профессиональном уровне. 

спорт футбол Днепр Кривбасс Сборная Грузии по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
