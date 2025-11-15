Відео
Колишнього суперника Усика можуть надовго дискваліфікувати

Дата публікації: 15 листопада 2025 18:21
Оновлено: 18:20
Паркера пояснив результат позитивної проби на наркотик
Джозеф Паркер перед поєдинком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Боксер Джозеф Паркер, якого вважали одним з імовірних наступних суперників Олександра Усика, може на кілька років попрощатися зі спортом. Причиною є результат його проби на допінг.

Тест показав, що Паркер міг приймати кокаїн, повідомляє The Sun.

Читайте також:

Наприкінці жовтня 2025 року тимчасовий чемпіон із боксу в суперважкій вазі за версією WBO Джозеф Паркер програв Фабіо Вордлі через неоднозначне суддівство. Перед поєдинком у новозеландського боксера взяли пробу на допінг, яка виявилася позитивною.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер завдає удару Фабіо Вордлі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що загрожує Джозефу Паркеру

Згідно з результатами тесту, спортсмен перед боєм вживав кокаїн. Ця звістка шокувала самого новозеландця, його сім'ю та команду. Тепер результат проби буде направлено до вищих інстанцій, які ухвалять рішення щодо майбутнього боксера.

Паркера можуть дискваліфікувати терміном на два роки навіть попри те, що кокаїн не є рекреаційним наркотиком і не здатний забезпечити спортсмену перевагу в бою. Але у Джозефа є варіанти уникнути покарання.

У новозеландця кришталево чиста репутація, що буде враховано при винесенні вердикту. До того ж Паркер може вимагати провести повторну пробу. Боксер заявив про невинність, і результат другого тесту може підтвердити його слова.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний встановив два різних досягнення в одному матчі.

Лідер "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн повторив рекорд Кіліана Мбаппе, що допомогло збірній Норвегії пробитися на Кубок Світу.

спорт бокс допінг Дискваліфікація Джозеф Паркер
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
