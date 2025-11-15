Паркера объяснил результат положительной пробы на наркотик

Джозеф Паркер перед поединком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Боксер Джозеф Паркер, который считался одним из вероятных следующи соперников Александра Усика, может на несколько лет попрощаться со спортом. Причиной является результат его пробы на допинг.

Тест показал, что Паркер мог принимать кокаин, сообщает The Sun.

В конце октября 2025 года временный чемпион по боксу в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер проиграл Фабио Уордли из-за неоднозначного судейства. Перед поединком у новозеландского боксера взяли пробу на допинг, которая оказалась положительной.

Джозеф Паркер наносит удар Фабио Уордли. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что грозит Джозефу Паркеру

Согласно результатам теста, спортсмен перед боем употреблял кокаин. Это известие шокировало самого новозеландца, его семью и команду. Теперь результат пробы будет направлен в высшие инстанции, которые примут решение о будущем боксера.

Паркера могут дисквалифицировать сроком на два года даже несмотря на то, что кокаин не является рекреационным наркотиком и не способен обеспечить спортсмену преимущество в бою. Но у Джозефа есть варианты избежать наказания.

У новозеландца кристально чистая репутация, что будет учтено при вынесении вердикта. К тому же, Паркер может потребовать провести повторную пробу. Боксер заявил о невиновности, и результат второго теста может подтвердить его слова.

