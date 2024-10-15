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Колишнього українського шахіста спіймали на шахрайстві

15 жовтня 2024 20:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Кирило Шевченка дискваліфіковано за читерство на чемпіонаті Іспанії
Кирило Шевченко. Фото: chessbase.com
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Уродженець Києва Кирило Шевченко потрапив до серйозного скандалу. Гросмейстер отримав дискваліфікацію на командному чемпіонаті Іспанії.

Шевченко вирішив шахраювати під час матчів, передає портал chess.com.

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Шевченко підглядав у телефон

Гросмейстер раніше представляв Україну, але зараз виступає під прапором Румунії.

На чемпіонаті Іспанії його усунули після того, як засікли використання телефону під час змагань.

Кирило Шевченко
Кирило Шевченко. Фото: Spanish Chess Federation.

Кирило часто ходив у туалет, що викликало підозри в організаторів. Вони потім виявили у туалеті мобільний телефон. Судді вважали, що це телефон Кирила.

Біля телефону організатори знайшли записку, де було написано, щоб ніхто з тих, хто входив до туалетної кабінки, не торкався пристрою. У почерку на записці знайшли схожість з почерком Шевченка.

До того ж на телефоні був час у часовому поясі, де знаходиться Румунія.

Цікаво, що Шевченко спростовував усі звинувачення у свій бік.

Судді в результаті наради присудили Шевченку поразки у всіх партіях та усунули від змагань.

Зазначимо, що Шевченко із січня 2023 року представляє Румунію, оскільки вважає країну Євросоюзу перспективнішою.

Нагадаємо, Україна працює над продовженням усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Раніше українка стала другою на чемпіонаті Європи з шахів.

Румунія Іспанія шахрайство Шахи Кирило Шевченко

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