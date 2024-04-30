Українка стала другою на чемпіонаті Європи з шахів
У грецькому Родосі пройшов жіночий чемпіонат Європи з шахів. Україну на турнірі представляли 16 шахісток.
Найкраще з української команди виступила Наталя Букса, яка стала срібною призеркою. Про це повідомила Федерація шахів України.
Тріумф української шахістки
На турнірі Букса з десяти можливих очок набрала 7,5. Ще стільки ж балів набрали ще вісім шахісток, але українка стала другою завдяки кращому коефіціенту.
Крім медалі, Букса разом ще з дев’ятьма суперницями, які увійшли до ТОП-10, пробилася на жіночий Кубок світу.
Не змогла напряму потрапити на Кубок світу українка Юлія Осьмак, яка посіла 12-те місце на турнірі.
При цьому Осьмак потрапила до призових ТОП-20 і ще може потрапити на Кубок світу за іншими номінаціями.
На 50-й позиції чемпіонат Європи завершила 15-річна Божена Піддубна. Вона після п’ятого туру ділили 1-3 місце, але потім почалися проблеми в матчах з лідерами турніру.
Зазначимо, що турнір виграла азербайджанка Ульвія Фаталієва, яка обійшла Буксу на один бал.
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