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Украинка стала второй на чемпионате Европы по шахматам

30 апреля 2024 18:49
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Агабекян Карен
редактор
Украинка стала второй на чемпионате Европы по шахматам
Украинская шахматистка Наталья Букса. Фото: galinfo.com.ua
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Агабекян Карен
редактор

В греческом Родосе прошел женский чемпионат Европы по шахматам. Украину на турнире представляли 16 шахматисток.

Лучше всех из украинской команды выступила Наталья Букса, которая стала серебряным призером. Об этом сообщила Федерация шахмат Украины.

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Триумф украинской шахматистки

На турнире Букса из десяти возможных очков набрала 7,5. Еще столько же баллов набрали еще восемь шахматисток, но украинка стала второй благодаря лучшему коэффициенту.

Кроме медали, Букса вместе с девятью соперницами, вошедшими в ТОП-10, пробилась на женский Кубок мира.

Не смогла напрямую попасть на Кубок мира украинка Юлия Осьмак, занявшая 12-е место на турнире.

При этом Осьмак попала в призовые ТОП-20 и еще может попасть на Кубок мира по другим номинациям.

На 50-й позиции чемпионат Европы завершила 15-летняя Божена Пиддубна. Она после пятого тура делила 1-3 место, но затем начались проблемы в матчах с лидерами турнира.

Отметим, что турнир выиграла азербайджанка Ульвия Фаталиева, обошедшая Буксу на один балл.

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

Шахматы
Наталья Букса
Юлия Осьмак
Божена Пиддубна

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