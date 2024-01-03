Украинский мальчик стал самым молодым гроссмейстером в мире
Украинский шахматист Игорь Самуненков стал самым молодым гроссмейстером в мире. Этого звания он достиг в 14 лет.
Об этом сообщает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.
Самый младший гроссмейстер в мире
"Решением третьего Совета ФИДЕ 14-летнему киевлянину Игорю Самуненкову присвоено звание гроссмейстера", — говорится в сообщении.
Американец Абгиманью Мишра, который в течение двух лет был самым молодым гроссмейстером в мире, вынужден был уступить первенство. Мальчик из США старше украинца на четыре месяца.
В Комитете ВРУ по вопросам молодежи и спорта напомнили, что в 2002 году украинец Руслан Пономарев стал самым молодым в истории шахмат чемпионом мира, завоевав титул в 16 лет.
Напомним, польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку сопернику из России Денису Хисматуллину. Это произошло в конце декабря в Самарканде, Узбекистан, на Чемпионате мира по скоростным шахматам.
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