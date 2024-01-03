Украинский мальчик стал самым молодым гроссмейстером в мире

14-летний украинский шахматист Игорь Самуненков. Фото: Киевская областная федерация шахмат

Украинский шахматист Игорь Самуненков стал самым молодым гроссмейстером в мире. Этого звания он достиг в 14 лет.

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

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"Решением третьего Совета ФИДЕ 14-летнему киевлянину Игорю Самуненкову присвоено звание гроссмейстера", — говорится в сообщении.

Самый младший гроссмейстер в мире Игорь Самуненков. Фото: facebook.com/kommolodsport

Награда для украинского шахматиста Игоря Самуненкова. Фото: facebook.com/kommolodsport

Американец Абгиманью Мишра, который в течение двух лет был самым молодым гроссмейстером в мире, вынужден был уступить первенство. Мальчик из США старше украинца на четыре месяца.

В Комитете ВРУ по вопросам молодежи и спорта напомнили, что в 2002 году украинец Руслан Пономарев стал самым молодым в истории шахмат чемпионом мира, завоевав титул в 16 лет.

Пост Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта. Фото: скриншот

Напомним, польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку сопернику из России Денису Хисматуллину. Это произошло в конце декабря в Самарканде, Узбекистан, на Чемпионате мира по скоростным шахматам.

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