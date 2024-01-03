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Украинский мальчик стал самым молодым гроссмейстером в мире

3 января 2024 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинский мальчик стал самым молодым гроссмейстером в мире
14-летний украинский шахматист Игорь Самуненков. Фото: Киевская областная федерация шахмат
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский шахматист Игорь Самуненков стал самым молодым гроссмейстером в мире. Этого звания он достиг в 14 лет.

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

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"Решением третьего Совета ФИДЕ 14-летнему киевлянину Игорю Самуненкову присвоено звание гроссмейстера", — говорится в сообщении.

Самый молодой гроссмейстер в мире Игорь Самуненков
Самый младший гроссмейстер в мире Игорь Самуненков. Фото: facebook.com/kommolodsport
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Награда для украинского шахматиста Игоря Самуненкова. Фото: facebook.com/kommolodsport

Американец Абгиманью Мишра, который в течение двух лет был самым молодым гроссмейстером в мире, вынужден был уступить первенство. Мальчик из США старше украинца на четыре месяца.

В Комитете ВРУ по вопросам молодежи и спорта напомнили, что в 2002 году украинец Руслан Пономарев стал самым молодым в истории шахмат чемпионом мира, завоевав титул в 16 лет.

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Пост Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта. Фото: скриншот

Напомним, польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку сопернику из России Денису Хисматуллину. Это произошло в конце декабря в Самарканде, Узбекистан, на Чемпионате мира по скоростным шахматам.

Также мы писали, что главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал интерес других клубов к футболисту одесской команды Максиму Брагару. Также наставник рассказал, планируется ли продажа защитника Владимира Салюка.

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