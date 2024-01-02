Шахіст з Польщі відмовився потиснути руку російському супернику

Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда та російський шахіст Денис Хісматуллін. Фото: скриншот з відео

Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потиснути руку супернику з Росії Денису Хісматулліну. Це відбулося наприкінці грудня в Самарканді, Узбекистан, на Чемпіонаті світу зі швидкісних шахів.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити, як російський шахіст Денис Хісматуллін простяг руку супернику з Польщі, коли сідав за шахівницю. Однак Ян-Кшиштоф Дуда показав, що не хоче торкатися його руки.

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