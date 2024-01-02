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Шахіст з Польщі відмовився потиснути руку російському супернику

2 січня 2024 22:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шахіст з Польщі відмовився потиснути руку російському супернику
Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда та російський шахіст Денис Хісматуллін. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потиснути руку супернику з Росії Денису Хісматулліну. Це відбулося наприкінці грудня в Самарканді, Узбекистан, на Чемпіонаті світу зі швидкісних шахів.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити, як російський шахіст Денис Хісматуллін простяг руку супернику з Польщі, коли сідав за шахівницю. Однак Ян-Кшиштоф Дуда показав, що не хоче торкатися його руки.

Нагадаємо, колишній півзахисник збірної України Олексій Гай відповів на запитання щодо погляду на війну з Росією. Він підтвердив, що був і залишається патріотом своєї рідної країни.

Також ми писали, що керівництво київського "Динамо" звернулося до командування Сил протиповітряної оборони України після масованої ракетної атаки на столицю, яка сталася 2 січня. Відомий футбольний клуб не залишився осторонь трагедії.

Додамо, внаслідок наймасовішого у 2023 році обстрілу України постраждало мирне населення. Серед них виявилася українська футболістка — загинула Вікторія Котлярова (Чорновіл).

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