Шахматист из Польши отказался пожать руку российскому сопернику
Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку сопернику из России Денису Хисматуллину. Это произошло в конце декабря в Самарканде, Узбекистан, на Чемпионате мира по скоростным шахматам.
Видео распространилось в Telegram-каналах.
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На видео можно увидеть, как российский шахматист Денис Хисматуллин протянул руку сопернику из Польши, когда садился за шахматную доску. Однако Ян-Кшиштоф Дуда показал, что не хочет касаться его руки.
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