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Шахматист из Польши отказался пожать руку российскому сопернику

2 января 2024 22:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шахматист из Польши отказался пожать руку российскому сопернику
Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда и российский шахматист Денис Хисматуллин. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку сопернику из России Денису Хисматуллину. Это произошло в конце декабря в Самарканде, Узбекистан, на Чемпионате мира по скоростным шахматам.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть, как российский шахматист Денис Хисматуллин протянул руку сопернику из Польши, когда садился за шахматную доску. Однако Ян-Кшиштоф Дуда показал, что не хочет касаться его руки.

Напомним, бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай ответил на вопрос о взгляде на войну с Россией. Он подтвердил, что был и остается патриотом своей родной страны.

Также мы писали, что руководство киевского "Динамо" обратилось к командованию Сил противовоздушной обороны Украины после массированной ракетной атаки на столицу, которая произошла второго января. Известный футбольный клуб не остался в стороне от трагедии.

Добавим, в результате самого массового в 2023 году обстрела Украины пострадало мирное население. Среди них оказалась украинская футболистка — погибла Виктория Котлярова (Черновол).

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