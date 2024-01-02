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Скандальний ексфутболіст Шахтаря вперше висловився про війну в Україні

2 січня 2024 15:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скандальний ексфутболіст Шахтаря вперше висловився про війну в Україні
Олексій Гай працює із молодими спортсменами. Фото: instagram.com/dosiagai.ua/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної України Олексій Гай відповів на запитання щодо погляду на війну з Росією. Він підтвердив, що був і залишається патріотом своєї рідної країни.

Гай розповів про зміни у власному світогляді в інтерв'ю "Українському футболу".

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Олексій Гай є вихованцем запорізького футболу. Він відомий за виступами за донецький "Шахтар" та збірну України, за яку провів 29 матчів та забив один гол.

Олексій Гай
Олексій Гай під час виступів за "Шахтар" Фото: УНІАН

Гай розкритикував у 2016 році через перехід до російської "Кубані", за яку Олексій відіграв два роки. Також кілька років тому футболіст говорив, що не може назвати Росію агресором. Він завершив кар'єру в донецькому "Олімпіку", після чого увійшов до тренерського штабу одеського "Чорноморця".

Що зараз говорить Гай про Росію

Колишній футболіст зізнався, що за два останні роки його світогляд повністю змінився. Він визнав, що помилявся в оцінці ситуації та заявив, що багато чого не розумів у 2018 році. Гай перепросив у вболівальників та всіх українців.

"Саме Росія почала роздмухувати сепаратистські заворушення на Донбасі, з яких почалася війна. Також я припустився помилки, що після 24 лютого жодного разу публічно не висловлювався. Я був зосереджений на вчинках, а не на словах. Я ніколи не давав приводу сумніватися в мої проукраїнські погляди людям, які мене добре знають.

У пам'ятному фіналі Кубка УЄФА з "Вердером" я першим взяв прапор України й був дуже гордий тим, що я українець", — заявив Олексій Гай.

Нагадаємо, "Динамо" випустило заяву щодо ракетної атаки росіян на Київ. 

У Харкові російські ракети обстріляли готель власника ФК "Металіст". 

Внаслідок обстрілу Києва загинула українська футболістка та її мама. 

Гравці "Реала" просили Анчелотті за Луніна. 

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