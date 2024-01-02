Скандальный экс-футболист Шахтера впервые высказался о войне в Украине

Алексей Гай работает с молодыми спортсменами. Фото: instagram.com/dosiagai.ua/

Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай ответил на вопрос о взгляде на войну с Россией. Он подтвердил, что был и остается патриотом своей родной страны.

Гай рассказал об изменениях в собственном мировоззрении в интервью "Украинскому футболу".

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Алексей Гай является воспитанником запорожского футбола. Он известен по выступлениям за донецкий "Шахтер" и сборную Украины, за которую провел 29 матчей и забил один гол.

Алексей Гай во время выступлений за "Шахтер". Фото: УНИАН

Гай подвергся критике в 2016 году из-за перехода в российскую "Кубань", за которую Алексей отыграл два года. Также несколько лет назад футболист говорил, что не может назвать Россию агрессором. Он завершил карьеру в донецком "Олимпике", после чего вошел в тренерский штаб одесского "Черноморца".

Что сейчас говорит Гай о России

Бывший футболист признался, что за два последних года его мировоззрение полностью изменилось. Он признал, что ошибался в оценке ситуации и заявил, что многого не понимал в 2018 году. Гай попросил прощения у болельщиков и всех украинцев.

"Именно Россия начала раздувать сепаратистские беспорядки в Донбассе, с которых началась война. Также я допустил ошибку, что после 24 февраля ни разу публично не высказывался. Я ​​был сосредоточен на поступках, а не на словах. Я никогда не давал повода сомневаться в моих проукраинских взглядах людям, которые меня хорошо знают.

В памятном финале Кубка УЕФА с "Вердером" я первым взял флаг Украины и был очень горд тем, что я украинец", — заявил Алексей Гай.

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