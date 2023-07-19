Гай продолжает работать в Одесской областной футбольной ассоциации: ему доверили детей
Возмутитель спокойствия болельщиков донецкого "Шахтера" Алексей Гай совмещает тренерство с работой функционера. Бывшего футболиста трудоустроили, несмотря на его антиукраинские заявления.
Гай работает в Одесской областной футбольной ассоциации, сообщил портал Новини.LIVE.
В прошлом сезоне Гай работал в тренерском штабе Романа Григорчука в одесском "Черноморце". После перехода в "Шахтер" и переезда в другой город Алексею будет сложно совмещать две работы.
В Одесской области Гай отвечает за детско-юношеский футбол
В Одесской областной футбольной ассоциации Гай сейчас занимает должность главы Комитета детско-юношеского футбола.
Таким важным сектором работ поручили заниматься человеку, который после 2014 года открыто признавал, что не видел российской агрессии.
Также Гаю можно припомнить отказ одеть футболку с надписью "Слава Украинской армии" в 2014 году. Акция перед матчем "Карпаты" — "Черноморец" была приурочена Вооруженным силам во время АТО на Донбассе. Когда Алексея попросили объяснить свои действия, то он сначала приравнял мероприятие с акцией в поддержку геев, затем назвал АТО убийством людей, а также сказал, что "футбол — вне политики".
Ранее стало известно, что на тренировочном сборе донецкого "Шахтера" в Нидерландах Гай помогает главному тренеру Патрику Ван Леувену.
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