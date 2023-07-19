Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гай продолжает работать в Одесской областной футбольной ассоциации: ему доверили детей arrow

Гай продолжает работать в Одесской областной футбольной ассоциации: ему доверили детей

19 июля 2023 10:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гай продолжает работать в Одесской областной футбольной ассоциации: ему доверили детей
Алексей Гай. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Возмутитель спокойствия болельщиков донецкого "Шахтера" Алексей Гай совмещает тренерство с работой функционера. Бывшего футболиста трудоустроили, несмотря на его антиукраинские заявления.

Гай работает в Одесской областной футбольной ассоциации, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В прошлом сезоне Гай работал в тренерском штабе Романа Григорчука в одесском "Черноморце". После перехода в "Шахтер" и переезда в другой город Алексею будет сложно совмещать две работы.

В Одесской области Гай отвечает за детско-юношеский футбол

В Одесской областной футбольной ассоциации Гай сейчас занимает должность главы Комитета детско-юношеского футбола.

Таким важным сектором работ поручили заниматься человеку, который после 2014 года открыто признавал, что не видел российской агрессии.

Также Гаю можно припомнить отказ одеть футболку с надписью "Слава Украинской армии" в 2014 году. Акция перед матчем "Карпаты" — "Черноморец" была приурочена Вооруженным силам во время АТО на Донбассе. Когда Алексея попросили объяснить свои действия, то он сначала приравнял мероприятие с акцией в поддержку геев, затем назвал АТО убийством людей, а также сказал, что "футбол — вне политики".

Ранее стало известно, что на тренировочном сборе донецкого "Шахтера" в Нидерландах Гай помогает главному тренеру Патрику Ван Леувену.

Напомним, Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

Хавбек Михаил Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги. 

Будущие Месси и Роналду: ТОП-5 лучших молодых игроков мира.  

Трубин разочаровал "Интер": трансфер под угрозой срыва.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз