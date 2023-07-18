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В "Шахтере" помогать Леувену будет Гай, отказавшийся называть Россию агрессором

18 июля 2023 11:40
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Агабекян Карен
редактор
В "Шахтере" помогать Леувену будет Гай, отказавшийся называть Россию агрессором
Алексей Гай. Фото: "Черноморец"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После прихода в донецкий "Шахтер" нового главного тренера Патрика Ван Леувена был представлен и его тренерский состав. Однако, нидерландец решил расширить число помощников, пригласив в состав одиозного экс-игрока дончан Алексея Гая.

Бывший игрок дончан будет работать ассистентом главного тренера, сообщило ТаТоТаке.

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В прошлом сезоне Гай работал помощником главного тренера "Черноморца" Романа Григорчука.

Гай с футболкой российской "Кубани". Фото: "Кубань"

"Шахтер" вернул человека, который не видел российской агрессии

Воспитанник запорожского футбола за время своей карьеры 13 лет находился в структуре донецкого "Шахтера", где за первую команду провел 141 матч и забил 14 мячей.

После Донецка Гай играл в "Черноморце", "Габале", а в 2016-2018 годах "гастарбайтер" уехал в Россию. Он пошел на такой шаг после начала российской агрессии в Украине.

"Гастарбайтер" вернулся в Украину в 2018 году и доигрывал в донецком "Олимпике".

Больше широкой публике Гай запомнился как человек, который в 2014 году на матче "Карпаты" — "Черноморец", был единственным, который отказалсь надеть футболку с надписью "Слава Украинской армии" в поддержку Вооруженных Сил Украины.

По словам Гая, он тогда не понял эту акцию, и считает, что футбол вне политики.

"Я считаю, что это была провокация. За три минуты до выхода на поле нам сказали выйти в этих футболках.

Мы заходим в раздевалку, а футболки лежат. А если бы там было написано в поддержку геев? Почему я должен это надевать? Это еще и было незаконно —такие вопросы нужно согласовывать с ФФУ. Есть правило ФИФА: не должно быть никаких лозунгов о насилии над человеком и убийствах. А там было написано "АТО" (був надпис "слава українській армії", — ред.). А в АТО происходит убийство людей. Это уж "нет". Часть моих мыслей воплотилась в действия. И я не надел футболку", — сказал Гай в 2014-м.

Еще до отказа одеть футболку в поддержку ВСУ Гай отметился и другим заявлением. Он сказал, что "не может назвать Россию агрессором".

По информации источника, Гай уже приступил к работе в "Шахтере" на сборах в Нидерландах.

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