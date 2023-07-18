У "Шахтарі" допомагатиме Леувену Гай, який відмовився називати Росію агресором
Після приходу донецького "Шахтаря" нового головного тренера Патріка Ван Леувена було представлено і його тренерський склад. Однак нідерландець вирішив розширити кількість помічників, запросивши до складу одіозного екс-гравця донеччан Олексія Гая.
Колишній гравець донеччан працюватиме асистентом головного тренера, повідомило ТаТоТаке.
Минулого сезону Гай працював помічником головного тренера "Чорноморця" Романа Григорчука.
"Шахтар" повернув людину, яка не бачила російської агресії
Вихованець запорізького футболу за час своєї кар'єри 13 років перебував у структурі донецького "Шахтаря", де за першу команду провів 141 матч та забив 14 м'ячів.
Після Донецька Гай грав у "Чорноморці", "Габалі", а у 2016-2018 роках "заробітчанин" поїхав до Росії. Він пішов на такий крок після початку російської агресії на Україну.
"Заробітчанин" повернувся до України у 2018 році і догравав у донецькому "Олімпіку".
Гай запам'ятався як людина, яка у 2014 році на матчі "Карпати" — "Чорноморець", була єдиною, яка відмовилася одягнути футболку з написом "Слава Українській армії" у підтримку Збройних Сил України.
За словами Гая, він тоді не зрозумів ту акцію і вважає, що футбол поза політикою.
"Я вважаю, що це була провокація. За три хвилини до виходу на поле нам сказали вийти у цих футболках.
Ми заходимо у роздягальню, а футболки лежать. А якби там було написано на підтримку геїв? Чому я маю це одягати? Це ще й було незаконно — такі питання треба узгоджувати із ФФУ. Є правило ФІФА: не повинно бути жодних гасел про насильство над людиною та вбивства. А там було написано "АТО" (був напис "слава українській армії", — ред.). А в АТО відбувається вбивство людей. Це вже "ні". Частина моїх думок втілилася у дії. І я не одягнув футболку", — сказав Гай у 2014-му.
Ще до відмови одягнути футболку у підтримку ЗСУ Гай відзначився й іншою заявою. Він сказав, що "не може назвати Росію агресором".
За інформацією від джерела, Гай уже розпочав роботу в "Шахтарі" на зборах у Нідерландах.
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