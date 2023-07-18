У "Шахтарі" допомагатиме Леувену Гай, який відмовився називати Росію агресором

Олексій Гай. Фото: "Чорноморець"

Після приходу донецького "Шахтаря" нового головного тренера Патріка Ван Леувена було представлено і його тренерський склад. Однак нідерландець вирішив розширити кількість помічників, запросивши до складу одіозного екс-гравця донеччан Олексія Гая.

Колишній гравець донеччан працюватиме асистентом головного тренера, повідомило ТаТоТаке.

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Гай із футболкою російської "Кубані". Фото: "Кубань"

"Шахтар" повернув людину, яка не бачила російської агресії

Вихованець запорізького футболу за час своєї кар'єри 13 років перебував у структурі донецького "Шахтаря", де за першу команду провів 141 матч та забив 14 м'ячів.

Після Донецька Гай грав у "Чорноморці", "Габалі", а у 2016-2018 роках "заробітчанин" поїхав до Росії. Він пішов на такий крок після початку російської агресії на Україну.

"Заробітчанин" повернувся до України у 2018 році і догравав у донецькому "Олімпіку".

Гай запам'ятався як людина, яка у 2014 році на матчі "Карпати" — "Чорноморець", була єдиною, яка відмовилася одягнути футболку з написом "Слава Українській армії" у підтримку Збройних Сил України.

За словами Гая, він тоді не зрозумів ту акцію і вважає, що футбол поза політикою.

"Я вважаю, що це була провокація. За три хвилини до виходу на поле нам сказали вийти у цих футболках.

Ми заходимо у роздягальню, а футболки лежать. А якби там було написано на підтримку геїв? Чому я маю це одягати? Це ще й було незаконно — такі питання треба узгоджувати із ФФУ. Є правило ФІФА: не повинно бути жодних гасел про насильство над людиною та вбивства. А там було написано "АТО" (був напис "слава українській армії", — ред.). А в АТО відбувається вбивство людей. Це вже "ні". Частина моїх думок втілилася у дії. І я не одягнув футболку", — сказав Гай у 2014-му.

Ще до відмови одягнути футболку у підтримку ЗСУ Гай відзначився й іншою заявою. Він сказав, що "не може назвати Росію агресором".

За інформацією від джерела, Гай уже розпочав роботу в "Шахтарі" на зборах у Нідерландах.

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