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Гай продовжує працювати в Одеській обласній футбольній асоціації: йому довірили дітей

19 липня 2023 10:17
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Агабекян Карен
редактор
Гай продовжує працювати в Одеській обласній футбольній асоціації: йому довірили дітей
Олексій Гай. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Людина, яка рушить спокій вболівальників донецького "Шахтаря", Олексій Гай, поєднує тренерство з роботою функціонера. Колишнього футболіста працевлаштували, попри його антиукраїнські заяви.

Гай працює в Одеській обласній футбольній асоціації, повідомив портал Новини LIVE.

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Минулого сезону Гай працював у тренерському штабі Романа Григорчука в одеському "Чорноморці". Після переходу до "Шахтаря" та переїзду в інше місто Олексію буде складно поєднувати дві роботи.

На Одещині Гай відповідає за дитячо-юнацький футбол

В Одеській обласній футбольній асоціації Гай зараз обіймає посаду голови Комітету дитячо-юнацького футболу.

Таким важливим сектором робіт доручили займатися людині, яка після 2014 року відкрито визнавала, що не бачить російської агресії.

Також Гаю можна пригадати відмову одягнути футболку з написом "Слава Української армії" у 2014 році. Акцію перед матчем "Карпати" — "Чорноморець" було присвячено Збройним силам під час АТО на Донбасі. Коли Олексія попросили пояснити свої дії, він спочатку прирівняв захід з акцією на підтримку геїв, потім назвав АТО вбивством людей і також сказав, що "футбол — поза політикою".

Раніше стало відомо, що на тренувальному зборі донецького "Шахтаря" у Нідерландах Гай допомагає головному тренеру Патріку Ван Леувену.

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