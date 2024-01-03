Український хлопчик став наймолодшим гросмейстером у світі

14-річний український шахіст Ігор Самуненков. Фото: Київська обласна федерація шахів

Український шахіст Ігор Самуненков став наймолодшим гросмейстером у світі. Цього звання він досягнув у 14 років.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

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"Рішенням третьої Ради ФІДЕ 14-річному киянину Ігорю Самуненкову присвоєно звання гросмейстера", — йдеться у повідомленні.

Наймолодший гросмейстер у світі Ігор Самуненков. Фото: facebook.com/kommolodsport

Нагорода для українського шахіста Ігоря Самуненкова. Фото: facebook.com/kommolodsport

Американець Абгіманью Мішра, який протягом двох років був наймолодшим гросмейстером у світі, змушений був поступитися першістю. Хлопчик зі США старший за українця на чотири місяці.

У Комітеті ВРУ з питань молоді та спорту нагадали, що у 2002 році українець Руслан Пономарьов став наймолодшим в історії шахів чемпіоном світу, здобувши титул у 16 років.

Допис Комітету ВРУ з питань молоді і спорту. Фото: скриншот

Нагадаємо, польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потиснути руку супернику з Росії Денису Хісматулліну. Це відбулося наприкінці грудня в Самарканді, Узбекистан, на Чемпіонаті світу зі швидкісних шахів.

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