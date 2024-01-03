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Український хлопчик став наймолодшим гросмейстером у світі

3 січня 2024 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Український хлопчик став наймолодшим гросмейстером у світі
14-річний український шахіст Ігор Самуненков. Фото: Київська обласна федерація шахів
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український шахіст Ігор Самуненков став наймолодшим гросмейстером у світі. Цього звання він досягнув у 14 років.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

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Наймолодший гросмейстер у світі

"Рішенням третьої Ради ФІДЕ 14-річному киянину Ігорю Самуненкову присвоєно звання гросмейстера", — йдеться у повідомленні.

Наймолодший гросмейстер у світі Ігор Самуненков
Наймолодший гросмейстер у світі Ігор Самуненков. Фото: facebook.com/kommolodsport
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Нагорода для українського шахіста Ігоря Самуненкова. Фото: facebook.com/kommolodsport

Американець Абгіманью Мішра, який протягом двох років був наймолодшим гросмейстером у світі, змушений був поступитися першістю. Хлопчик зі США старший за українця на чотири місяці.

У Комітеті ВРУ з питань молоді та спорту нагадали, що у 2002 році українець Руслан Пономарьов став наймолодшим в історії шахів чемпіоном світу, здобувши титул у 16 років.

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Допис Комітету ВРУ з питань молоді і спорту. Фото: скриншот

Нагадаємо, польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потиснути руку супернику з Росії Денису Хісматулліну. Це відбулося наприкінці грудня в Самарканді, Узбекистан, на Чемпіонаті світу зі швидкісних шахів.

Також ми писали, що головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук прокоментував інтерес інших клубів до футболіста одеської команди Максима Брагару. Також наставник розповів, чи планується продаж захисника Володимира Салюка.

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