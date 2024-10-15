Кирилл Шевченко дисквалифицирован за читерство на чемпионате Испании

Кирилл Шевченко. Фото: chessbase.com

Уроженец Киева Кирилл Шевченко попал в серьезный скандал. Гроссмейстер получил дисквалификацию на командном чемпионате Испании.

Шевченко решил жульничать во время матчей, передает портал chess.com.

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Гроссмейстер ранее представлял Украину, но сейчас выступает под флагом Румынии.

На чемпионате Испании его отстранили после того как засекли использование телефона во время соревнований.

Кирилл Шевченко. Фото: Spanish Chess Federation.

Кирилл часто ходил в туалет, что вызвало подозрения у организаторов. Они затем обнаружили в туалете мобильный телефон. Судьи посчитали, что это телефон Кирилла.

Возле телефона организаторы нашли записку, где было написано, чтобы никто из входивших в туалетную кабинку не прикасался к устройству. В почерке на записке нашли сходство с почерком Шевченко.

К тому же на телефоне было время в часовом поясе, где находится Румыния.

Интересно, что Шевченко опровергал все обвинения в свою сторону.

Судьи в результате совещания присудили Шевченко поражения во всех партиях и отстранили от соревнований.

Отметим, что Шевченко с января 2023 года представляет Румынию, поскольку считает страну Евросоюза более перспективной.

Напомним, Украина работает над продолжением отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Ранее украинка стала второй на чемпионате Европы по шахматам.