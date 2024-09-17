Украина потребовала продолжить отстранение российских шахматистов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Фото: Facebook

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) рассматривает возможность восстановить права российских и белорусских спортсменов, которых могут снова допустить к участию в международных турнирах. Это может произойти уже в конце сентября 2024 года.

Украина выступает против этого решения и призывает ФИДЕ продлить дисквалификацию шахматистов, сообщает официальный сайт Минспорта страны.

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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин подписали письмо в Международную шахматную федерацию с призывом продолжить отстранение и не восстанавливать права российских и белорусских федераций. Этот процесс может начаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится 21 и 22 сентября.

Глава Минспорта Украины Матвей Бидный. Фото: УНИАН

Что требует Украина

В Минспорта напомнили о том, что Россия уже более десяти лет ведет гибридную войну против Украины. С начала полномасштабного вторжения эта страна убила более 500 спортсменов и тренеров, в том числе 21 шахматиста. Еще двое шахматистов считаются пропавшими без вести.

"Допуск их к соревнованиям будет означать легитимизацию войны, которую ведут эти страны", — гласит сообщение Украины.

Чиновники выступили с призывом продолжить отстранение спортсменов из России и Беларуси от всех международных соревнований.

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