Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина работает над продолжением отстранения российских и белорусских спортсменов arrow

Украина работает над продолжением отстранения российских и белорусских спортсменов

17 сентября 2024 18:21
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Украина потребовала продолжить отстранение российских шахматистов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Фото: Facebook
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) рассматривает возможность восстановить права российских и белорусских спортсменов, которых могут снова допустить к участию в международных турнирах. Это может произойти уже в конце сентября 2024 года. 

Украина выступает против этого решения и призывает ФИДЕ продлить дисквалификацию шахматистов, сообщает официальный сайт Минспорта страны.  

Читайте также:

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин подписали письмо в Международную шахматную федерацию с призывом продолжить отстранение и не восстанавливать права российских и белорусских федераций. Этот процесс может начаться на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая состоится 21 и 22 сентября. 

Матвей Бидный
Глава Минспорта Украины Матвей Бидный. Фото: УНИАН

Что требует Украина 

В Минспорта напомнили о том, что Россия уже более десяти лет ведет гибридную войну против Украины. С начала полномасштабного вторжения эта страна убила более 500 спортсменов и тренеров, в том числе 21 шахматиста. Еще двое шахматистов считаются пропавшими без вести. 

"Допуск их к соревнованиям будет означать легитимизацию войны, которую ведут эти страны", — гласит сообщение Украины.

Чиновники выступили с призывом продолжить отстранение спортсменов из России и Беларуси от всех международных соревнований.

Напомним, девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков — фото. 

Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов. 

Защитник сборной Украины получил тяжелую травму

Вацко назвал нового Забарного в киевском "Динамо".

Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом".

спорт ФИДЕ Шахматы российские спортсмены Матвей Бидный

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

18:21 Украина работает над продолжением отстранения российских и белорусских спортсменов

18:18 Удар УАБами по Харькову — количество раненых возросло

18:08 Обжалование действий ТЦК — как и когда это можно сделать

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

18:03 В Укргидрометцентре предупредили о сильных дождях и резком ухудшении погоды завтра

17:55 Труханов ответил на новые обвинения Стерненко касаемо российского паспорта

17:52 Получили задание от куратора — в Одесской области задержали поджигателей полицейской машины

17:52 Умер действующий боксер сборной Украины — он был лучшим в команде

Text

17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

18:21 Украина работает над продолжением отстранения российских и белорусских спортсменов

18:18 Удар УАБами по Харькову — количество раненых возросло

18:08 Обжалование действий ТЦК — как и когда это можно сделать

18:03 В Укргидрометцентре предупредили о сильных дождях и резком ухудшении погоды завтра

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

17:55 Труханов ответил на новые обвинения Стерненко касаемо российского паспорта

17:52 Получили задание от куратора — в Одесской области задержали поджигателей полицейской машины

17:52 Умер действующий боксер сборной Украины — он был лучшим в команде

17:43 На границе с Россией зафиксировали всплеск радиации — что известно

17:34 На Львовщине легковушка столкнулась с двумя грузовиками — есть погибшие

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

Text

18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

Text

17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

Text

13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Text

11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

Text

08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации