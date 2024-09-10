Бойко назвал россиян отбросами и призвал их дисквалифицировать

Денис Бойко в составе "Динамо". Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко не стал выбирать выражения в беседе о российских спортсменах. Футболист не понимает, почему многим из них до сих пор разрешают выступать в международных турнирах.

Бойко уверен, что все россияне должны быть дисквалифицированы и отлучены от мирового спорта, сообщает "Трибуна".

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Денис Бойко не принимает политику компромиссов МОК, который допускает россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в измененном статусе. Вратарь считает, что ни о какой нейтральности не может быть и речи. Россияне, по мнению Бойко, остаются самими собой, и им нельзя появляться в международных турнирах.

Денис Бойко на тренировке. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бойко призвал дисквалифицировать россиян

Бывший вратарь сборной Украины назвал российских спортсменов "такими же отбросами, как и все другие представители страны-террориста". Также Бойко считает, что необходимо наказывать тех, кто публично объявляет о дружбе или сотрудничестве с россиянами.

Так поступили представители сербского клуба "Партизан", который провел несколько матчей в России перед встречей с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Бойко призвал дисквалифицировать и отлучать от соревнований тех, кто лоялен по отношению к россиянам.

"Я очень горжусь всеми игроками, тренерами и всей командой "Динамо" за их общественную позицию и поступки, которые они совершили непосредственно перед и в момент игры", — объяснил голкипер.

Денис Бойко выступал за сборную Украины с 2014 по 2021 годы.

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