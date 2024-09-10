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Ексголкіпер Динамо грубо розкритикував російських та білоруських спортсменів

10 вересня 2024 20:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Бойко назвав росіян покидьками та закликав їх дискваліфікувати
Денис Бойко у складі "Динамо". Фото: instagram.com/king_kong_71/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній голкіпер київського "Динамо" та збірної України Денис Бойко не став вибирати висловлювання у розмові про російських спортсменів. Футболіст не розуміє, чому багатьом із них досі дозволяють виступати у міжнародних турнірах.

Бойко впевнений, що всі росіяни мають бути дискваліфіковані та відлучені від світового спорту, повідомляє "Трибуна".

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Денис Бойко не приймає політику компромісів МОК, який припускає росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх у зміненому статусі. Воротар вважає, що ні про яку нейтральність не може бути й мови. Росіяни, на думку Бойка, залишаються самими собою, і їм не можна з'являтися у міжнародних турнірах.

Денис Бойко
Денис Бойко на тренуванні. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бойко закликав дискваліфікувати росіян

Колишній воротар збірної України назвав російських спортсменів "такими ж покидьками, як і всі інші представники країни-терориста". Також Бойко вважає, що необхідно карати тих, хто публічно оголошує про дружбу чи співпрацю з росіянами.

Так вчинили представники сербського клубу "Партизан", який провів кілька матчів у Росії перед зустріччю з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів. Бойко закликав дискваліфікувати та відлучати від змагань тих, хто лояльний до росіян.

"Я дуже пишаюся всіма гравцями, тренерами та всією командою "Динамо" за їхню суспільну позицію та вчинки, які вони здійснили безпосередньо перед і в момент гри", — пояснив голкіпер.

Денис Бойко виступав за збірну України з 2014 до 2021 року.

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