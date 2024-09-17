Україна вимагає продовжити усунення російських шахістів

Російський гросмейстер Ян Непомнящий. Фото: Facebook

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) розглядає можливість відновити права російських та білоруських спортсменів, яких можуть знову допустити до участі у міжнародних турнірах. Це може статися вже наприкінці вересня 2024 року.

Україна виступає проти цього рішення та закликає ФІДЕ продовжити дискваліфікацію шахістів, повідомляє офіційний сайт Мінспорту країни.

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Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент Федерації шахів України Олександр Камишин підписали лист до Міжнародної шахової федерації із закликом продовжити усунення та не відновлювати права російських та білоруських федерацій. Цей процес може розпочатися на Генеральній асамблеї ФІДЕ, яка відбудеться 21 та 22 вересня.

Голова Мінспорту України Матвій Бідний. Фото: УНІАН

Що вимагає Україна

У Мінспорту нагадали про те, що Росія вже понад десять років веде гібридну війну проти України. З початку повномасштабного вторгнення ця країна вбила понад 500 спортсменів та тренерів, у тому числі 21 шахіста. Ще двоє шахістів вважаються зниклими безвісти.

"Допуск їх до змагань означатиме легітимізацію війни, яку ведуть ці країни", — говорить повідомлення України.

Чиновники виступили із закликом продовжити усунення спортсменів із Росії та Білорусі від усіх міжнародних змагань.

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