Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
Команда фаворита Золотого м'яча-2025 не приїде на церемонію

Команда фаворита Золотого м'яча-2025 не приїде на церемонію

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 16:31
Золотий м'яч-2025 — перед стартом церемонії виник скандал
Усман Дембеле під час матчу. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Футболісти "ПСЖ" не зможуть узяти участь у церемонії вручення "Золотого м'яча-2025". Чинні переможці Ліги чемпіонів змушені будуть залишитися зосередженими на календарних матчах національного чемпіонату.

Причиною стало перенесення гри проти "Марселя" в рамках Ліги 1, повідомляє ESPN.

Зустріч мали провести в неділю, однак через загрозу шторму її скасували й призначили на понеділок, 22 вересня. Саме цього дня відбудеться церемонія вручення нагород у паризькому театрі "Шатле".

Луис Энрике
Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Організатори очікували побачити на червоній доріжці кілька зірок "ПСЖ", включно з Усманом Дембеле, якого вважають головним претендентом на чоловічу нагороду. Тепер же участь більшості гравців виявилася неможливою.

Хто все ж з'явиться на заході

Попри відсутність основної групи футболістів, частина представників паризького клубу все ж зможе відвідати церемонію. Серед них Усман Дембеле та Дезіре Дуе, які не були заявлені на матч через травми.

Загалом до списку з тридцяти номінантів увійшли дев'ять футболістів "ПСЖ", включно з голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою, який нині виступає за "Манчестер Сіті". Для вболівальників клубу це стане рідкісною ситуацією, коли головні претенденти на трофеї опиняться далеко від подіуму нагородження.

Нагадаємо, вже відомо, хто отримає ЗМ-2025 після того, як у мережу потрапив інсайд із результатами голосування.

УЄФА може ухвалити рішення про повернення "Динамо" в Лігу Європи після дискваліфікації однієї з команд турніру.

