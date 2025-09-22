Золотой мяч-2025 — перед стартом церемонии возник скандал

Усман Дембеле во время матча. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Футболисты "ПСЖ" не смогут принять участие в церемонии вручения "Золотого мяча-2025". Действующие победители Лиги чемпионов вынуждены будут остаться сосредоточенными на календарных матчах национального чемпионата.

Причиной стала перенос игры против "Марселя" в рамках Лиги 1, сообщает ESPN.

Встречу должны были провести в воскресенье, однако из-за угрозы шторма ее отменили и назначили на понедельник, 22 сентября. Именно в этот день состоится церемония вручения наград в парижском театре "Шатле".

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Организаторы ожидали увидеть на красной дорожке несколько звезд "ПСЖ", включая Усмана Дембеле, которого считают главным претендентом на мужскую награду. Теперь же участие большинства игроков оказалось невозможным.

Кто все же появится на мероприятии

Несмотря на отсутствие основной группы футболистов, часть представителей парижского клуба все же сможет посетить церемонию. Среди них Усман Дембеле и Дезире Дуэ, которые не были заявлены на матч из-за травм.

В общей сложности в список из тридцати номинантов вошли девять футболистов "ПСЖ", включая голкипера Джанлуиджи Доннарумму, ныне выступающего за "Манчестер Сити". Для болельщиков клуба это станет редкой ситуацией, когда главные претенденты на трофеи окажутся вдали от подиума награждения.

Напомним, уже известно, кто получит ЗМ-2025 после того, как в сеть попал инсайд с результатами голосования.

