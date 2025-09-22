Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвиняемый в убийстве подростка на фуникулере получил приговор
Главная Спорт Команда фаворита Золотого мяча-2025 не приедет на церемонию

Команда фаворита Золотого мяча-2025 не приедет на церемонию

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 16:31
Золотой мяч-2025 — перед стартом церемонии возник скандал
Усман Дембеле во время матча. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Футболисты "ПСЖ" не смогут принять участие в церемонии вручения "Золотого мяча-2025". Действующие победители Лиги чемпионов вынуждены будут остаться сосредоточенными на календарных матчах национального чемпионата.

Причиной стала перенос игры против "Марселя" в рамках Лиги 1, сообщает ESPN.

Реклама
Читайте также:

Встречу должны были провести в воскресенье, однако из-за угрозы шторма ее отменили и назначили на понедельник, 22 сентября. Именно в этот день состоится церемония вручения наград в парижском театре "Шатле".

Луис Энрике
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Организаторы ожидали увидеть на красной дорожке несколько звезд "ПСЖ", включая Усмана Дембеле, которого считают главным претендентом на мужскую награду. Теперь же участие большинства игроков оказалось невозможным.

Кто все же появится на мероприятии

Несмотря на отсутствие основной группы футболистов, часть представителей парижского клуба все же сможет посетить церемонию. Среди них Усман Дембеле и Дезире Дуэ, которые не были заявлены на матч из-за травм.

В общей сложности в список из тридцати номинантов вошли девять футболистов "ПСЖ", включая голкипера Джанлуиджи Доннарумму, ныне выступающего за "Манчестер Сити". Для болельщиков клуба это станет редкой ситуацией, когда главные претенденты на трофеи окажутся вдали от подиума награждения. 

Напомним, уже известно, кто получит ЗМ-2025 после того, как в сеть попал инсайд с результатами голосования. 

УЕФА может принять решение о возвращении "Динамо" в Лигу Европы после дисквалификации одной из команд турнира. 

спорт футбол ПСЖ Золотой мяч Усман Дембеле
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации