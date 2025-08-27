Михайленко дав коментар щодо ситуації зі Степановим

Тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко. Фото: УНІАН

Останніми місяцями в медіа ширилися чутки про напружені стосунки в юнацькій збірній України. У центрі уваги опинився форвард "Баєра" Артем Степанов, який цього сезону виступає в оренді за німецький "Нюрнберг".

Повідомлялося, що гравець нібито двічі відмовився приїжджати в розташування команди, нагадує YouTube-канал "Футбол 2.0".

Розмови про конфлікт наставника та гравця породили дискусію про його майбутнє у складі збірної України. Головний тренер юнацької національної команди Дмитро Михайленко вперше прокоментував цю ситуацію. Наставник підкреслив, що команда зберігає робочу атмосферу та налаштована на підготовку до осіннього циклу міжнародних матчів.

Артем Степанов у "Нюрнберзі". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Реакція Михайленка на чутки

За словами фахівця, тема "конфлікту" вже не має значення. Він зазначив, що Степанов готовий грати за збірну, а сам штаб зосереджений на спортивних цілях.

"Усі ці "конфлікти", тому що я навіть не хочу це називати конфліктом, усе це в минулому. Зараз у нас чудове взаєморозуміння зі Степановим. Він хоче та готовий захищати кольори української збірної, все прекрасно. Тут немає жодних проблем", — пояснив Михайленко.

