Михайленко дал комментарий по ситуации со Степановым

Тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко. Фото: УНИАН

В последние месяцы в медиа распространялись слухи о напряженных отношениях в юношеской сборной Украины. В центре внимания оказался форвард "Байера" Артем Степанов, который в этом сезоне выступает в аренде за немецкий "Нюрнберг".

Сообщалось, что игрок якобы дважды отказался приезжать в расположение команды, напоминает YouTube-канал "Футбол 2.0".

Реклама

Читайте также:

Разговоры о конфликте наставника и игрока породили дискуссию о его будущем в составе сборной Украины. Главный тренер юношеской национальной команды Дмитрий Михайленко впервые прокомментировал эту ситуацию. Наставник подчеркнул, что команда сохраняет рабочую атмосферу и настроена на подготовку к осеннему циклу международных матчей.

Артем Степанов в "Нюрнберге". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Реакция Михайленко на слухи

По словам специалиста, тема "конфликта" уже не имеет значения. Он отметил, что Степанов готов играть за сборную, а сам штаб сосредоточен на спортивных целях.

"Все эти "конфликты", потому что я даже не хочу это называть конфликтом, все это в прошлом. Сейчас у нас отличное взаимопонимание со Степановым. Он хочет и готов защищать цвета украинской сборной, все прекрасно. Здесь нет никаких проблем", — объяснил Михайленко.

Напомним, житомирское "Полесье" предложило контракты сразу нескольким футболистам со статусом свободных агентов.

Правительство Украины выпустило указ, согласно которому некоторые спортсмены смогут беспрепятственно выезжать из страны.