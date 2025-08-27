Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Конфликт Степанова в сборной Украины — что сказал тренер

Конфликт Степанова в сборной Украины — что сказал тренер

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 15:18
Михайленко дал комментарий по ситуации со Степановым
Тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко. Фото: УНИАН

В последние месяцы в медиа распространялись слухи о напряженных отношениях в юношеской сборной Украины. В центре внимания оказался форвард "Байера" Артем Степанов, который в этом сезоне выступает в аренде за немецкий "Нюрнберг".

Сообщалось, что игрок якобы дважды отказался приезжать в расположение команды, напоминает YouTube-канал "Футбол 2.0".

Реклама
Читайте также:

Разговоры о конфликте наставника и игрока породили дискуссию о его будущем в составе сборной Украины. Главный тренер юношеской национальной команды Дмитрий Михайленко впервые прокомментировал эту ситуацию. Наставник подчеркнул, что команда сохраняет рабочую атмосферу и настроена на подготовку к осеннему циклу международных матчей. 

Артем Степанов
Артем Степанов в "Нюрнберге". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Реакция Михайленко на слухи

По словам специалиста, тема "конфликта" уже не имеет значения. Он отметил, что Степанов готов играть за сборную, а сам штаб сосредоточен на спортивных целях.

"Все эти "конфликты", потому что я даже не хочу это называть конфликтом, все это в прошлом. Сейчас у нас отличное взаимопонимание со Степановым. Он хочет и готов защищать цвета украинской сборной, все прекрасно. Здесь нет никаких проблем", — объяснил Михайленко. 

Напомним, житомирское "Полесье" предложило контракты сразу нескольким футболистам со статусом свободных агентов. 

Правительство Украины выпустило указ, согласно которому некоторые спортсмены смогут беспрепятственно выезжать из страны. 

спорт футбол Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-19 Артем Степанов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации