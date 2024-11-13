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Коноплянка пояснив, чому став футбольним агентом

13 листопада 2024 14:31
Станіслав Костюк - Редактор
Коноплянка пояснив, чому став футбольним агентом
Євген Коноплянка перед матчем. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка завершив спортивну кар'єру торік. На той час спортсмен уже знав, чим займатиметься далі.

Коноплянка працює футбольним агентом, він уже має клієнтів, повідомив Євген в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Євген Коноплянка захищав кольори збірної України з 2010 до 2023 року. На клубному рівні півзахисник відомий завдяки виступам за "Дніпро", іспанську "Севілью", німецький "Шальке" та донецький "Шахтар".

Євген Коноплянка та Роман Зозуля
Роман Зозуля та Євген Коноплянка. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Чому Коноплянка став агентом

Хавбек чудово вивчив світ футболу за роки активної кар'єри. Йому вдалося попрацювати під керівництвом із відомими тренерами, пограти разом із зірками спорту.

Коноплянка зрозумів, що хоче залишитись у футболі й після закінчення кар'єри. Разом із колишнім партнером по "Дніпру" та збірною України Романом Зозулею він відкрив агентство, яке представляє інтереси молодих гравців. Два колишні футболісти передають свій досвід і захищають клієнтів від помилок, які легко зробити у цьому виді спорту.

Євген Коноплянка наголосив, що працює не лише заради грошей. Кар'єра двох футболістів нещодавно завершилася, вони встигли заробити кошти на благополучне життя. Між Коноплянкою із Зозулею та їх клієнтами довірчі, практично сімейні стосунки. Колишні футболісти прагнуть вивести кар'єри гравців на новий рівень.

Нагадаємо, голкіпером збірної України Анатолієм Трубіним зацікавилися два відомі клуби.

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Роман Зозуля футбол Збірна України з футболу спорт Євген Коноплянка

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14:41 Працівники суду за гроші допомагали чоловікам не йти на війну

14:34 Україну звинуватили в "геноциді на Донбасі" — реакція МЗС

14:34 Уряд хоче обмежити виплати чорнобильських пенсій у 2025 році

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

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