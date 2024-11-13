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Коноплянка объяснил, почему стал футбольным агентом

13 ноября 2024 14:31
Станислав Костюк - Редактор
Коноплянка объяснил, почему стал футбольным агентом
Евгений Коноплянка перед матчем. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка завершил спортивную карьеру год назад. В то время спортсмен уже знал, чем будет заниматься дальше. 

Коноплянка работает футбольным агентом, у него уже есть клиенты, сообщил Евгений в интервью официальному сайту УАФ. 

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Евгений Коноплянка защищал цвета сборной Украины с 2010 по 2023 года. На клубном уровне полузащитник известен благодаря выступлениям за "Днепр", испанскую "Севилью", немецкий "Шальке" и донецкий "Шахтер". 

Евгений Коноплянка и Роман Зозуля
Роман Зозуля и Евгений Коноплянка. Фото: instagram.com/konoplyanka.official/

Почему Коноплянка стал агентом 

Хавбек прекрасно изучил мир футбола за годы активной карьеры. Ему удалось поработать под руководством с известными тренерами, поиграть вместе со звездами спорта. 

Коноплянка понял, что хочет остаться в футболе и после окончания карьеры. Вместе с бывшим партнером по "Днепру" и сборной Украины Романом Зозулей он открыл агентство, которое представляет интересы молодых игроков. Два бывших футболиста передают свой опыт и защищают клиентов от ошибок, которые легко сделать в этом виде спорта. 

Евгений Коноплянка подчеркнул, что работает не только ради денег. Карьера двух футболистов недавно завершилась, они успели заработать средства для благополучной жизни. Между Коноплянкой с Зозулей и их клиентами доверительные, практически семейные отношения. Бывшие футболисты стремятся вывести карьеры игроков на новый уровень. 

Напомним, голкипером сборной Украины Анатолием Трубиным заинтересовались два известных клуба

Артем Довбик получил травму и может пропустить ближайшие матчи национальной команды в Лиге Наций. 

В киевском "Динамо" задумаются о смене тренера, если команда не станет чемпионом Украины.

Роман Зозуля футбол Сборная Украины по футболу спорт Евгений Коноплянка

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