Коноплянка знайшов новий клуб: власник команди підтвердив перехід
Український вінгер Євген Коноплянка після закінчення сезону залишив польську "Краковію". У міжсезоння футболіст активно шукає нову команду.
Один із претендентів на українця оголосив, що перехід — майже вирішена справа, повідомив портал Sport.ro.
Коноплянка після закінчення сезону хотів залишитися в чемпіонаті Польщі. При цьому були чутки, що Євген має достатньо варіантів і з інших чемпіонатів.
Коноплянка перейде до чемпіонату Румунії
Власник румунського "Клужа" Нелуца Варга заявив, що домовився про підписання українського півзахисника Євгена Коноплянки.
За словами Варги, підписання контракту — справа майже вирішена. Українець має пройти медобстеження та підписати контракт.
"На 95% ми отримали його, ми готуємось до Ліги чемпіонів", — сказав Варга.
Минулого сезону "Клуж" фінішував на третьому місці у чемпіонаті Румунії та вийшов у кваліфікацію Ліги конференцій.
33-річний Коноплянка минулого сезону відіграв у "Краковії", а з літа перебуває у статусі вільного агента.
Минулого сезону вінгер взяв участь у 26 матчах, у яких зумів відзначитися 2 голами та зробив 2 гольові передачі.
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