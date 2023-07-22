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Коноплянка знайшов новий клуб: власник команди підтвердив перехід

22 липня 2023 11:26
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка знайшов новий клуб: власник команди підтвердив перехід
Євген Коноплянка. Фото: "Краковія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер Євген Коноплянка після закінчення сезону залишив польську "Краковію". У міжсезоння футболіст активно шукає нову команду.

Один із претендентів на українця оголосив, що перехід — майже вирішена справа, повідомив портал Sport.ro.

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Коноплянка після закінчення сезону хотів залишитися в чемпіонаті Польщі. При цьому були чутки, що Євген має достатньо варіантів і з інших чемпіонатів.

Коноплянка перейде до чемпіонату Румунії

Власник румунського "Клужа" Нелуца Варга заявив, що домовився про підписання українського півзахисника Євгена Коноплянки.

За словами Варги, підписання контракту — справа майже вирішена. Українець має пройти медобстеження та підписати контракт.

"На 95% ми отримали його, ми готуємось до Ліги чемпіонів", — сказав Варга.

Минулого сезону "Клуж" фінішував на третьому місці у чемпіонаті Румунії та вийшов у кваліфікацію Ліги конференцій.

33-річний Коноплянка минулого сезону відіграв у "Краковії", а з літа перебуває у статусі вільного агента.

Минулого сезону вінгер взяв участь у 26 матчах, у яких зумів відзначитися 2 голами та зробив 2 гольові передачі.

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