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Зинченко шокировал американских болельщиков: что случилось

22 июля 2023 10:10
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Агабекян Карен
редактор
Зинченко шокировал американских болельщиков: что случилось
Александр Зинченко. Фото: twitter.com/Arsenal
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Арсенал" пребывает в США в рамках предсезонного турне. Среди его участников также находится украинский левый защитник Александр Зинченко.

Украинец во время разминки показал, что является одним из самых техничных игроков клуба.

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Отметим, что Зинченко восстанавливается после травмы, из-за которой пропустил концовку сезона.

Удивил как болельщиков, так и партнеров

"Арсенал" в первом матче турне обыграл команду звезд МЛС со счетом 5:0. Зинченко еще восстанавливается после травмы и не попал в заявку.

Однако Александр участвовал в разминке, во время которой смог удивить партнеров по команде Эльнени, Райса и болельщиков на трибунах.

Зинченко продемонстрировал финт с удержанием мяча на голове. За такой перфоманс украинец получил порцию аплодисментов.

 

 

Отметим, что удивленный Райс ранее стал рекордным приобретением в истории "Арсенала" — за него заплатили 116 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне лондонский "Арсенал" стал вторым в чемпионате Англии. При этом команда Микэля Артеты лидировала большую часть сезона и уступила в концовке.

"Арсенал" 6 августа начнет сезон матчем за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

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