Зинченко шокировал американских болельщиков: что случилось

Александр Зинченко. Фото: twitter.com/Arsenal

Лондонский "Арсенал" пребывает в США в рамках предсезонного турне. Среди его участников также находится украинский левый защитник Александр Зинченко.

Украинец во время разминки показал, что является одним из самых техничных игроков клуба.

Отметим, что Зинченко восстанавливается после травмы, из-за которой пропустил концовку сезона.

"Арсенал" в первом матче турне обыграл команду звезд МЛС со счетом 5:0. Зинченко еще восстанавливается после травмы и не попал в заявку.

Однако Александр участвовал в разминке, во время которой смог удивить партнеров по команде Эльнени, Райса и болельщиков на трибунах.

Зинченко продемонстрировал финт с удержанием мяча на голове. За такой перфоманс украинец получил порцию аплодисментов.

Zinchenko makes football look so easy



(via @MLS)pic.twitter.com/4yGgxbIBM2