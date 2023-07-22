Зінченко шокував американських уболівальників: що сталося

Олександр Зінченко. Фото: twitter.com/Arsenal

Лондонський "Арсенал" перебуває у США в рамках передсезонного турне. Серед його учасників також є український лівий захисник Олександр Зінченко.

Українець під час розминки показав, що є одним із найтехнічніших гравців клубу.

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Зазначимо, що Зінченко відновлюється після травми, через яку пропустив закінчення сезону.

Здивував як уболівальників, так і партнерів

"Арсенал" у першому матчі турне обіграв команду зірок МЛС із рахунком 5:0. Зінченко ще відновлюється після травми та не потрапив у заявку.

Проте Олександр брав участь у розминці, під час якої зміг здивувати партнерів по команді Ельнені, Райса та вболівальників на трибунах.

Зінченко продемонстрував фінт із утриманням м'яча на голові. За такий перформанс українець отримав порцію оплесків.

Zinchenko makes football look so easy



(via @MLS ) pic.twitter.com/4yGgxbIBM2 - ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2023

Зазначимо, що здивований Райс раніше став рекордним придбанням в історії "Арсеналу" — за нього заплатили 116 мільйонів євро без урахування бонусів.

Минулого сезону лондонський "Арсенал" став другим у чемпіонаті Англії. При цьому команда Мікеля Артети лідирувала більшу частину сезону і поступилася в його кінцівці.

"Арсенал" 6 серпня розпочне сезон матчем за Суперкубок Англії проти "Манчестер Сіті".

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