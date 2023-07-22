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Коноплянка нашел новый клуб: владелец команды подтвердил переход

22 июля 2023 11:26
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Агабекян Карен
редактор
Коноплянка нашел новый клуб: владелец команды подтвердил переход
Евгений Коноплянка. Фото: "Краковия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер Евгений Коноплянка после окончания сезона покинул польскую "Краковию". В межсезонье футболист активно ищет новую команду.

Один из претендентов на украинца объявлил, что переход — почти решенное дело, сообщил портал Sport.ro.

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Коноплянка после окончания сезона хотел остаться в чемпионате Польши. При этом были слухи, что у Евгения достаточно вариантов и из других чемпионатов.

Коноплянка перейдет в чемпионат Румынии

Владелец румынского "Клужа" Нелуца Варга заявил, что договорился  о подписании украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

По словам Варги, подписание контракта — дело почти решенное. Украинцу предстоит пройти медобследование и подписать контракт.

"На 95% мы получили его, мы готовимся к Лиге чемпионов", — сказал Варга.

В прошлом сезоне "Клуж" финишировал на третьем месте в чемпионате Румынии и вышел в квалификацию Лиги конференций.

33-летний Коноплянка прошлый сезон отыграл в "Краковии", а с лета находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне вингер принял участие в 26 матчах, в которых сумел отметиться 2 голами и сделал 2 голевые передачи.

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