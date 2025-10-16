Конопля відреагував на звинувачення в лайках під російськими відео

Юхим Конопля у збірній України. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Українського захисника збірної та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплю звинуватили в тому, що він нібито поставив позначку "подобається" під відео з проросійським змістом. Першим про це повідомила низка українських Telegram-каналів, пославшись на публікації в соцмережах, де помітили активність футболіста.

Захиснику збірної України довелося відповісти на ці звинувачення на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Серед згаданих матеріалів виявилися нарізки з виступами російського політика і відео з підписами, що викликають неоднозначну реакцію. Після поширення скріншотів ці лайки було видалено, проте тема викликала активне обговорення серед вболівальників та журналістів.

Юхим Конопля з Кубком України. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Наразі клуб "Шахтар" ситуацію не коментував. Сам Конопля вперше висловився публічно про інцидент зі зверненням до вболівальників і медіа.

Що Конопля відповів на критику

Футболіст заявив, що з подивом сприйняв подібні звинувачення, наголосивши, що завжди представляв Україну з честю та підтримував її під час війни з Росією. За словами Коноплі, він вважає себе патріотом і просить аудиторію перевіряти інформацію, перш ніж робити висновки.

Звернення Юхима Коноплі. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

"Як людина, яка представляє нашу країну і робить все, щоб підтримувати її у війні з Росією, мені дивно чути подібні звинувачення на свою адресу. Я вважаю себе патріотом України та вірю, що справжні українці розуміють, де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам дають у соцмережах. Сподіваюся на підтримку і розуміння", — написав Конопля.

Нагадаємо, інший футболіст збірної України отримав підтримку з боку відомого європейського тренера.

Лідер французького "ПСЖ" Усман Дембеле збирається конфліктувати з керівництвом клубу через зарплату.