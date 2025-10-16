Конопля відреагував на звинувачення в лайках під російськими відео

Коноплю звинуватили в лайках під контентом із РФ — він відповів
Українського захисника збірної та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплю звинуватили в тому, що він нібито поставив позначку "подобається" під відео з проросійським змістом. Першим про це повідомила низка українських Telegram-каналів, пославшись на публікації в соцмережах, де помітили активність футболіста.
Захиснику збірної України довелося відповісти на ці звинувачення на своїй сторінці в Instagram.
Серед згаданих матеріалів виявилися нарізки з виступами російського політика і відео з підписами, що викликають неоднозначну реакцію. Після поширення скріншотів ці лайки було видалено, проте тема викликала активне обговорення серед вболівальників та журналістів.
Наразі клуб "Шахтар" ситуацію не коментував. Сам Конопля вперше висловився публічно про інцидент зі зверненням до вболівальників і медіа.
Що Конопля відповів на критику
Футболіст заявив, що з подивом сприйняв подібні звинувачення, наголосивши, що завжди представляв Україну з честю та підтримував її під час війни з Росією. За словами Коноплі, він вважає себе патріотом і просить аудиторію перевіряти інформацію, перш ніж робити висновки.
"Як людина, яка представляє нашу країну і робить все, щоб підтримувати її у війні з Росією, мені дивно чути подібні звинувачення на свою адресу. Я вважаю себе патріотом України та вірю, що справжні українці розуміють, де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам дають у соцмережах. Сподіваюся на підтримку і розуміння", — написав Конопля.
