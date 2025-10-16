Видео
Главная Спорт Коноплю обвинили в ругательствах под контентом из РФ — он ответил

Коноплю обвинили в ругательствах под контентом из РФ — он ответил

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:33
Конопля отреагировал на обвинения в лайках под российскими видео
Ефим Конопля в сборной Украины. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Украинского защитника сборной и донецкого "Шахтера" Ефима Коноплю обвинили в том, что он якобы поставил отметку "нравится" под видео с пророссийским содержанием. Первым об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов, сославшись на публикации в соцсетях, где заметили активность футболиста.

Защитнику сборной Украины пришлось ответить на эти обвинения на своей странице в Instagram

Читайте также:

Среди упомянутых материалов оказались нарезки с выступлениями российского политика и видео с подписями, вызывающими неоднозначную реакцию. После распространения скриншотов эти лайки были удалены, однако тема вызвала активное обсуждение среди болельщиков и журналистов. 

Ефим Конопля
Ефим Конопля с Кубком Украины. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

На данный момент клуб "Шахтер" ситуацию не комментировал. Сам Конопля впервые высказался публично об инциденте с обращением к болельщикам и медиа.

Что Конопля ответил на критику

Футболист заявил, что с удивлением воспринял подобные обвинения, подчеркнув, что всегда представлял Украину с честью и поддерживал ее во время войны с Россией. По словам Конопли, он считает себя патриотом и просит аудиторию проверять информацию, прежде чем делать выводы.  

Ефим Конопля
Обращение Ефима Конопли. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

"Как человек, который представляет нашу страну и делает все, чтобы поддерживать ее в войне с Россией, мне странно слышать подобные обвинения в свой адрес. Я считаю себя патриотом Украины и верю, что настоящие украинцы понимают, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам дают в соцсетях. Надеюсь на поддержку и понимание", — написал Конопля.  

Напомним, другой футболист сборной Украины получил поддержку со стороны известного европейского тренера. 

Лидер французского "ПСЖ" Усман Дембеле собирается конфликтовать с руководством клуба из-за зарплаты. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Ефим Конопля
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
