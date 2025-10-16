Конопля отреагировал на обвинения в лайках под российскими видео

Коноплю обвинили в ругательствах под контентом из РФ — он ответил
Украинского защитника сборной и донецкого "Шахтера" Ефима Коноплю обвинили в том, что он якобы поставил отметку "нравится" под видео с пророссийским содержанием. Первым об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов, сославшись на публикации в соцсетях, где заметили активность футболиста.
Защитнику сборной Украины пришлось ответить на эти обвинения на своей странице в Instagram.
Среди упомянутых материалов оказались нарезки с выступлениями российского политика и видео с подписями, вызывающими неоднозначную реакцию. После распространения скриншотов эти лайки были удалены, однако тема вызвала активное обсуждение среди болельщиков и журналистов.
На данный момент клуб "Шахтер" ситуацию не комментировал. Сам Конопля впервые высказался публично об инциденте с обращением к болельщикам и медиа.
Что Конопля ответил на критику
Футболист заявил, что с удивлением воспринял подобные обвинения, подчеркнув, что всегда представлял Украину с честью и поддерживал ее во время войны с Россией. По словам Конопли, он считает себя патриотом и просит аудиторию проверять информацию, прежде чем делать выводы.
"Как человек, который представляет нашу страну и делает все, чтобы поддерживать ее в войне с Россией, мне странно слышать подобные обвинения в свой адрес. Я считаю себя патриотом Украины и верю, что настоящие украинцы понимают, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам дают в соцсетях. Надеюсь на поддержку и понимание", — написал Конопля.
