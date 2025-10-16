Конопля отреагировал на обвинения в лайках под российскими видео

Ефим Конопля в сборной Украины. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Украинского защитника сборной и донецкого "Шахтера" Ефима Коноплю обвинили в том, что он якобы поставил отметку "нравится" под видео с пророссийским содержанием. Первым об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов, сославшись на публикации в соцсетях, где заметили активность футболиста.

Защитнику сборной Украины пришлось ответить на эти обвинения на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Среди упомянутых материалов оказались нарезки с выступлениями российского политика и видео с подписями, вызывающими неоднозначную реакцию. После распространения скриншотов эти лайки были удалены, однако тема вызвала активное обсуждение среди болельщиков и журналистов.

Ефим Конопля с Кубком Украины. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

На данный момент клуб "Шахтер" ситуацию не комментировал. Сам Конопля впервые высказался публично об инциденте с обращением к болельщикам и медиа.

Что Конопля ответил на критику

Футболист заявил, что с удивлением воспринял подобные обвинения, подчеркнув, что всегда представлял Украину с честью и поддерживал ее во время войны с Россией. По словам Конопли, он считает себя патриотом и просит аудиторию проверять информацию, прежде чем делать выводы.

Обращение Ефима Конопли. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

"Как человек, который представляет нашу страну и делает все, чтобы поддерживать ее в войне с Россией, мне странно слышать подобные обвинения в свой адрес. Я считаю себя патриотом Украины и верю, что настоящие украинцы понимают, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам дают в соцсетях. Надеюсь на поддержку и понимание", — написал Конопля.

Напомним, другой футболист сборной Украины получил поддержку со стороны известного европейского тренера.

Лидер французского "ПСЖ" Усман Дембеле собирается конфликтовать с руководством клуба из-за зарплаты.